Znova težave z odpovedmi: Ne bo Dončića, Prepeliča, Blažiča, Nikolića …

Rado Trifunović je imel s sestavljanjem seznama kar nekaj preglavic, saj se je moral soočiti s številnimi odsotnostmi. Foto: www.alesfevzer.com Prepelič in Blažič sta se vedno odzvala in vedno smo ju tudi želeli v reprezentanci. Verjamem, da bo tudi v prihodnje tako. Glede Šiška pa so zdaj poleg tudi že mlajši in če se zelo izkažejo, bomo računali nanje. Lahko rečem, da si je Šiško kar malo zapravil priložnost, ker bi precej igral. Za naprej se pa raje pogovarjamo, ko bodo na vrsti kvalifikacije za evropsko prvenstvo, saj vemo, da košarkarji iz Evrolige novembra in februarja tako ali tako ne bodo poleg. Rado Trifunović Ponovno bo kapetan Gašper Vidmar, ki je junija manjkal zaradi poškodbe. Foto: EPA Cilji vedno ostajajo velika tekmovanja, kot so evropsko in svetovno prvenstvo ter olimpijske igre. Če nam uspe, bomo pripravljeni, a ljudje se morajo zavedati, da to ni več reprezentanca s Finske in Turčije. To je nekaj povsem drugega. Imam občutek, da se nekateri igralci kar malce bojijo. Lahko se je skrivati za Goranom Dragićem, ko pa je treba stopiti v ospredje, pa je druga zgodba. Ko gre vse po načrtu, so vsi veseli in pametni, problem pa je, ko zaškripa. Takrat se pokažejo tisti, ki so pravi. Rašo Nesterović Klemen Prepelič je že po porazih s Španijo in Črno goro dal jasno vedeti, da ga septembra ne bo poleg. Foto: www.alesfevzer.com Nam vsak igralec pomeni ogromno. Smo majhni in praktično namesto, da bi se veselili, da imamo igralce v močnih klubih in ligi, kot je španska, smo razočarani, ker jih ne moremo dobiti prej kot 9. septembra. To kaže na neregularnost vsega. Španci, ki so praktično že uvrščeni na prvenstvom, so z ACB ligo, ki je ločena, se odločili, da ne pustijo pred tem datumom. Turki recimo trenirajo že od 15. avgusta in imajo tudi NBA-igralce. Mi bomo kompletni tri dni in bomo potem igrali proti takim ekipam, pa še trenirajo lahko že en mesec. To ni regularno. Rado Trifunović Jaka Blažič si bo skušal zagotoviti čim večjo vlogo v Barceloni in posledično je odpovedal tokratno sodelovanje v izbrani vrsti. Foto: www.alesfevzer.com

Po slabem prvem delu kvalifikacij za svetovno prvenstvo se je košarkarska reprezentanca že tako znašla v težkem položaju, zdaj pa so za dodatne težave poskrbele še številne odpovedi igralcev.

Aljaž Bratec, Jakob Čebašek, Žiga Dimec, Urban Durnik, Gregor Glas, Miha Lapornik, Blaž Mahkovic, Blaž Mesiček, Edo Murič, Matic Rebec, Gašper Vidmar, Luka Vončina in Saša Zagorac bodo v četrtek začeli priprave na peti kvalifikacijski cikel za odhod na Kitajsko, s katerim se tudi začenja drugi del kvalifikacij. Kasneje – predvidoma 9. septembra – se jim bodo pridružili še košarkarji iz Nemčije in Španije, Vlatko Čančar Gregor Hrovat, Jurij Macura, Anthony Randolph in Luka Rupnik, med katerimi pa ni Jake Blažiča in Klemna Prepeliča, ob Vidmarju prvih dveh strelcev izbrane vrste v kvalifikacijah.

Slovenijo septembra čakata dve težki nalogi, gostovanje v Latviji in domača tekma proti Turčiji, ki bo ravno na obletnico slavja na lanskem evropskem prvenstvu. Kakšna simbolika, na dan, ko je Slovenija stopila na evropski vrh, leto kasneje že teoretično lahko ostane brez možnosti za preboj na svetovno prvenstvo. Obe ekipi imata na seznamu kar nekaj zvenečih imen, Turki okrepljeni s košarkarji iz Evrolige in celo Lige NBA, pri Sloveniji pa z izjemo Randolpha košarkarja s te ravni ni. Med njimi so tudi igralci, ki ne izstopajo v slovenskem prvenstvu. Odpovedi imajo v slovenski reprezentanci že dolgo in pestro zgodovino, a v trenutnem stanju, ko izbor kakovostnih posameznikov res ni širok, se to tolik obolj pozna. Takšna je (kruta) realnost.

Trifunović: Stojimo za to reprezentanco

"Na seznamu je nekaj novih, mladih imen. To je naša reprezentanca, za katero stojimo jaz osebno in cel strokovni štab. Podpiramo jo. Vem, da se ne morem izogniti vprašanjem, zakaj ni tega in tega igralca. Povedal bom, kar vem. Veste vsi, da je za nas vsak igralec pomemben. Koliko nam pomeni vsak, lahko rečem, če bi imeli Vidmarja v Belorusiji in v zadnjem ciklu, bi morda imeli štiri zmage in se bi zdaj povsem drugače pogovarjali. Še vedno imamo svoje možnosti, čeprav je pred nami res zahtevna zadeva. Ni konec sveta. Tudi, če bi bili svetovni prvaki, bomo morali začeti kvalifikacije za EuroBasket in zato je treba razmišljati za prihodnost," je uvodoma povedal selektor Rado Trifunović, ki bo na treningih imel na voljo tudi Zorana Dragića. Ljubljančan okreva po novi težki poškodbi kolena. Vadil bo z ekipo, vendar pa še zdaleč ni pripravljen na igranje.

Niti ene izmed šestih kvalifikacijskih tekem Slovenija ni odigrala v polni zasedbi. Luka Dončić je manjkal zaradi Evrolige, zdaj odhaja v NBA. Aleksej Nikolić je prav tako igral v Evrolig, zdaj pa odhaja k Partizanu in se je odločil, da odpove tokratno sodelovanje. Blažič in Prepelič, ki sta do zdaj nosila veliko breme, ste odpovedala po selitvi k Real Madridu oziroma Barceloni. Vpoklic je celo odpovedal Žan Mark Šiško, ki je iz Ilirije prestopil k Primorski. Seveda do odpovedi prihaja tudi v ostalih izbranih vrstah, a v takem obsegu kot v slovenski, vendarle ne. "Da bo vsem jasno, klub ne sme nobenemu igralcu prepovedati igrati za reprezentanco. Noben klub na svetu, ne v NBA, ne v Evroligi, nikjer. Se pa dogaja, saj Fiba ni tako močna, da klub, bom rekel, agresivno odsvetuje igranje. Na koncu postavi košarkarje v situacijo, ko začnejo razmišljati in tehtati stvari. Postavijo jih pred dilemo," je ob tem dodal selektor, ki bo z ekipo odigral tudi dve pripravljalni tekmi proti Hrvaški, ki ima v ekipi tudi NBA-jevce.

Trifunović poudarja, da ne kaže s prstom na igralce, kajti vendarle so pritiski s strani klubov, čeprav prepovedati ne smejo, možni. Obenem tudi ni dobil občutka, da bi se nekateri odzvali, če bi bil položaj boljši in bi Slovenija imela več kvalifikacijskih zmag. Jasno pa je večkrat poudarjal, da štab ni nikogar prosil ali prigovarjal, naj pride. Povabili so jih, izrazili so željo, da se odzovejo, a prosili igralcev niso in ne bodo: "V reprezentanci sem od leta 2014. Pogovarjal sem se z nekdanjimi selektorji in nikoli se ni nobenega prosilo. Reprezentanca je najboljša ekipa, v kateri košarkar igra v svoji karieri. Noben ni nad reprezentanco, tudi Lakersi ne. Igralec si mora želeti priti, ne pa, da se jih prosi. Kako pa bo to, se bo potem vrgel v ključnem trenutku za žogo? Seveda se ne bo. Če nima tega goriva, kot bi lahko rekli, v sebi, to ni to."

Iz Reala prihaja Randolph, Prepelič pa ne

Vendarle je zanimivo, da je na seznamu Randolph, ki igra za isti klub kot po novem tudi Prepelič. Američan je tokrat potrdil nastop, Prepelič pa je že po tretjem ciklusu jasno dal vedeti, da ga septembra ne bo poleg. "Postopek je bil pri obeh enak. Poslali smo vabilo, a ni Real nič odgovoril, kar po navadi klubi naredijo, da bo igralec dostopen in tako naprej. Poslali smo opomnik, drugega, tretjega, a nobenega odgovora iz Madrida. Pogovarjali smo se z igralcema. Na koncu je Randolph tu, Prepelič pa ne. Kateri faktor je bil vmes, pa ne vem. Lahko, da je klub Anthonyju rekel ja, Klemnu pa odsvetoval, a tega ne vem," je situacijo Realovih košarkarjev opisal Trifunović, ki na Randopha zdaj prvič po evropskem prvenstvu lahko računa: "Korektno je, da se pove, da bi bil z nami že junija, a je imel res velike osebne težave, ki jih je preprosto moral reševati. Zdaj je takoj rekel, da je pripravljen sodelovati. Komunikacija, še enkrat povem, je bila pri vseh ista. Malce v šali, ko ga bom videl tu, bom verjel, vendar ne, res je rekel, da pride."

Po selitvi k Barceloni se je tudi Blažič odločil, da ga tokrat ne bo poleg: "Z Jakom sva bila v kontaktu. Res si je želel priti in veste, kako je predan reprezentanci. Na koncu me je poklical in mi odkrito povedal, da ve, da mu klub ne sme preprečiti in da se je pogovarjal s Pešićem. Prišel je v Barcelono z nič minutami in si jih mora izboriti. Dejal je, da mu je zelo težko, a se je odločil, da ne pride. Tako mi je povedal. S Klemnom sta bila vedno predana reprezentanci. Ne, da jih ščitim ali kritiziram, na koncu je odločitev taka, še enkrat pa povem, da ne vem, kateri faktor je pri Realu odločil, da na enega pritiskajo, da ostane, na drugega pa ne."

"Z Anthonyjem sem nekajkrat govoril in smo se dogovorili prek agencije. Rekli so, da Real nima zadržkov in da ga bo pustil takrat ko vse Špance. Zakaj 9. septembra, kakršne so informacije, ne vem, imajo pa verjetno svoje razloge," je ob tem dejal generalni sekretar zveze Rašo Nesterović, ki se je dotaknil tudi Prepeličeve odpovedi: "Klemen je že po tretjem ciklu rekel, da noče. Če nočeš, pač nočeš. Žalostno je, da moraš prositi. Mi nismo reprezentanca, ki bi imela bazo 150 igralcev in lahko izbiraš. Če manjkata dva, se lahko občutno pozna."

Odpovedala tudi Nikolić in Šiško

Poleg dveh evroligaških igralcev je ostal selektor tudi brez dveh organizatorjev igre. "Povem iskreno, kot je bilo. Nobenega nisem spraševal, zakaj taka odločitev. Z Aleksejem sem se slišal, preden je šel v Partizan, ko je rekel, da ima željo in da pride. Ko je prišel tja, pa sva se znova slišala in je rekel, da se je v sodelovanju s klubom odločil, da ga ne bo. Vprašal sem ga, če je to tvoja odločitev, in je rekel, da je. Odgovoril sem, da v redu. Ni prigovarjanja in ni prošenj," je odločitev Nikolića komentiral Trifunović.

Selektor je razkril tudi, kako je potekala komunikacija s Šiškom: "Najprej mi je rekel, da ne more, ker bo prvi 'play' in se mora uigrati z ekipo. Govoril sem s trenerjem in sva prišla do zaključka, da naj pride, saj ima močne tekme, treniral bo z igralci, kot je Vidmar, igral proti NBA-košarkarjem in da bo dober program zanj. Dobil bi minute. Potem me je Žan poklical in rekel, da pride, čez dva dni pa je znova poklical in rekel, da se je odločil, da ga ne bo. Razlog je bil isti, da bo prvi 'play' ..."

Nad njegovo odločitvijo je bil Trifunović zelo razočaran: "Ko smo bili pomočniki pri Igorju, smo forsirali Žana, da je poleg, ker ga vidimo kot našo prihodnost. Pri meni kot selektorju je dobil prve uradne minute v reprezentanci. Proti Belorusom in Špancem je igral kar nekaj. Drugo okno, ko je bil poškodovan, je bil vseeno poleg, da bi čutil ta duh reprezentance. V tretjem sem se odločil, da ne bo v ekipi, ker smo potrebovali umirjenega 'playa', kot je Nikolić, nekoga, ki pride notri in spremeni ritem, kot je Rebec, in enega, ki pozna Špance, kar je Rupnik. Takšna je bila odločitev. Šiško je vseeno imel dobro in skrbno načrtovano pot v reprezentanci. Če ima zato zamere, pa ne vem."

"Po eni strani razumem igralce. Vsi so naredili korak naprej. Po drugi strani pa je to vendarle reprezentanca. Vem, da je to njihova življenjska stvar. Za Prepeliča in Blažiča, ki je naredil korak nazaj in se zdaj znova vrnil v Evroligi, sta to prvi sezoni pri Realu in Barceloni. To so veliki klubi. Začenjata iz ničle. Razumem ju, konec koncev pa je reprezentanca le reprezentanca. Vseeno največjo krivdo pripisujem Fibi, ki ima svoj plan, kako bi kvalifikacije potekale, nima pa razrešenih pojmov. S tem se moramo boriti, mi pa smo majhna Slovenija, ki nam vsak igralec toliko pomeni," je zaključil Trifunović, ki ga septembra čaka res zahtevno delo.

Kvalifikacije za SP, drugi del, skupina I

1. krog, petek, 14. septembra:

LATVIJA - SLOVENIJA



UKRAJINA - ŠPANIJA



TURČIJA - ČRNA GORA

Lestvica: ŠPANIJA 6 6 0 +66 12 TURČIJA 6 4 2 +48 10 LATVIJA 6 4 2 +24 10 -------------------------------------- ČRNA GORA 6 3 3 +11 9 UKRAJINA 6 3 3 -10 9 SLOVENIJA 6 2 4 -8 8

Na SP, ki bo med 31. avgustom in 15. septembrom 2019, vodijo prva tri mesta.

M. L., Tilen Jamnik