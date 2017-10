Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! V prejšnji sezoni je največ glasov na Vzhodu dobil LeBron James. Foto: Reuters Dodaj v

Tekma vseh zvezd v Ligi NBA v novem formatu

Ekipi bosta izbirala kapetana

4. oktober 2017 ob 08:44

Vse od leta 1951 so tekme All Star v Ligi NBA potekale z dvoboji ekip Vzhoda in Zahoda. Ta oblika se zdaj ukinja.

Namesto tega bosta posameznika, ki bosta dobila največ glasov v Zahodni in Vzhodni konferenci, izbrala košarkarje v svojo ekipo.

Postopek, ki bo določil, katerih 24 igralcev bo nastopilo na tekmi vseh zvezd, ostaja nespremenjen. Po pet igralcev iz vsake konference bodo določili navijači (50 odstotkov glasov), aktivni igralci (25 odstotkov) in novinarji (25 odstotkov). Sedem rezervistov iz vsake konference bosta določila trenerja.

Nato bosta na potezo prišla kapetana obeh ekip, ki bosta izbrala svoji ekipi, ne glede na to, v kateri konferenci košarkarji igrajo. Prvi bodo v ekipi razvrščeni igralci, ki so jih izbrali navijači, igralci in novinarji, nato pridejo na vrsto še rezervisti. Novi sistem bo omogočil, da med seboj igrajo košarkarji iz istega moštva. Lani sta največ glasov prejela LeBron James na Vzhodu in Stephen Curry na Zahodu.

Za spremembo tekme vseh zvezd sta si prizadevala tako vodstvo lige kot sindikat igralcev. Pogovori so trajali zadnjih nekaj let, novi sistem pa bodo uveljavili že leta 2018, ko bo tekma vseh zvezd 18. februarja v Los Angelesu.

