Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.9 od 8 glasov Ocenite to novico! Miloš Teodosić je bil v CSKA-ju od leta 2011. Z Moskovčani je lani prvič osvojil Evroligo. S srbsko reprezentanco je osvojil srebro na olimpijskih igrah ter na svetovnem in evropskem prvenstvu. Foto: EPA Srbija bo s Teodosićem eden glavnih kandidatov za zlato na letošnjem evropskem prvenstvu. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Teodosić se odloča. Bo združil moči z Dragićem?

Kandidati so še Brooklyn, Denver, Sacramento in Utah

14. junij 2017 ob 10:37

Moskva - MMC RTV SLO

Takoj po osvojitvi naslova v Ligi VTB je predsednik CSKA-ja Andrej Vatutin ponudil Milošu Teodosiću novo pogodbo z besedami: "Pričakujem odločitev takoj." Toda ni skrivnost, da prvega organizatorja igre Evrolige mika Liga NBA.

"Imeli smo odlično sezono, ki pa je bila zaradi novega formata Evrolige izjemno težka. Na žalost nam v Evroligi ni uspelo, toda uspeh v Ligi VTB je pomemben. Zdaj se hočem spočiti in se v miru odločiti, kje nadaljevati kariero," je povedal 30-letni Srb, ki je marca v svojem blogu zapisal, da resno razmišlja o odhodu v Ligo NBA. "Res je, resno razmišljam o NBA-ju, toda odločil se bom poleti. Če bom odšel v ZDA, morajo biti zadovoljene tako moje tekmovalne kot finančne ambicije in dolžina pogodbe."

Snubcev prek luže je veliko

Po poročanju ruske agencije TASS naj bi se v boj za Teodosića po Brooklynu, Sacramentu, Denverju in Utahu najresneje vključil Miami, kjer je prvi organizator igre Goran Dragić. Miami naj bi imel po dokončnem odhodu Chrisa Bosha za plače igralcev (salary cap) na voljo 38 milijonov dolarjev.

Zahteval bo od 25 do 30 milijonov dolarjev za tri leta

Teodosić naj bi si prizadeval za triletno pogodbo, ki bi mu nanesla od 25 do 30 milijonov dolarjev. CSKA naj bi mu ponujal za tri leta 12 milijonov evrov, kar bi bila najvišja plača zunaj Lige NBA.

Miami je prejšno sezono igral brez pravega rezervnega organizatorja igre. To vlogo so prevzemali Tyler Johnson, Dion Waiters, Josh Richardson in celo James Johnson, ko je bil Dragić na klopi. V preteklih mesecih je za glavnega kandidata za Teodosićev podpis veljal Brooklyn, toda Srb bo težko odšel v ekipo, ki je imela izkupiček 20:62 in za nameček v nekaj prihodnjih letih ne bo kandidirala za končnico. Podobna je situacija s Sacamentom, zanimiv za Teodosića pa je vsekakor Denver, kjer bi združil moči z rojakom Nikolo Jokićem.

Izvrsten v napadu, a škripa v obrambi

Odločitev Teodosića, ki ga leta 2009 niso izbrali na naboru, bo verjetno znana še ta mesec, zagotovo pa pred začetkom priprav srbske reprezentance na evropsko prvenstvo.

Teodosić je leta 2013 na pripravljalni tekmi med CSKA-jem in Minnesoto dosegel 26 točk, 9 podaj in 5 skokov. Medtem ko njegove napadalne značilnosti niso sporne, pa veliko dvomov sproža njegova igra v obrambi, ki bi bila proti najboljšim igralcem v Ligi NBA še bolj izpostavljena. Njegov obrambni indeks v CSKA-ju je bil namreč najslabši med vsemi košarkarji.

R. K.