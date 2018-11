James Harden je bil s 27 točkami prvi strelec tekme. Foto: Reuters Že vse od poletja se vrstijo ugibanja, kje bo kariero po tej sezoni nadaljeval Kevin Durant. za favorita je veljal Golden State, a zadnji dogodki kažejo, da je podpis nove pogodbe vprašljiv. Foto: Reuters Dodaj v

Trenja v Golden Statu pustila posledice

Houston tudi uradno odpustil Carmela Anthonyja

16. november 2018 ob 07:58

Houston - MMC RTV SLO

Čeprav sta Kevin Durant in Draymond Green vsaj za javnost zakopala bojno sekiro, se to na parketu in poznalo in Golden State je v ponovitvi finala Zahoda prepričljivo s 107:86 izgubil v Houstonu.

V navidezno idilični dinastiji Golden Stata je počilo med in po tekmi z LA Clippersi. Greeen v zadnjem napadu rednega dela ni želel podati žoge Durantu, kar je vodilo do jeznega dialoga med obema zvezdnikoma. Med drugim je Green zabrusil Durantu, naj ne izigrava divo in že pove, kje bo igral prihodnjo sezono. Spor se je prenesel tudi v slačilnico, kjer so soigralci stopili na stran Duranta. Da vse skupaj ni bilo nedolžno, je potrdil tudi suspenz Greena s strani vodstva kluba za eno tekmo.

Oba zvezdnika sta v dvorano v Houstonu vstopila skupaj v mirnem pogovoru in pred tekmo povedala, da je treba iti naprej. Na igrišču se to ni poznalo. Bojevniki so v najslabši napadalni tekmi sezone dosegli le 86 točk in izgubili tretjič v zadnjih petih tekmah.

Durant je v 30 minutah dosegel 20 točk (met 6/15), Green, sicer specialist za obrambo, pa je ostal na ničli (met 0/3). Imel je pet skokov in 5 podaj. V povprečje se je vklopil tudi Klay Thompson z 10 točkami. Prvaki nestrpno pričakujejo vrnitev Stepha Curryja, ki pa ga ne bo še vsaj deset dni. Naslednjo tekmo igrajo v noči na nedeljo proti Dalasu. Durant po tekmi ni želel odgovoriti na vprašanje glede odnosa z Greenom in je novinarjem zabrusil, naj ga o tem ne sprašujejo več.

"Nismo pravi ne fizično ne duhovno. Ni bližnjic. Treba bo povrniti energijo in to bomo tudi storili. Sezona je dolga in smo v enem izmed napornejših obdobij," je povedal trener Bojevnikov Steve Kerr.

Prvi strelec tekme je bil James Harden s 27 točkami. Po slabem štartu v sezono (1:5) so Rakete dobile šest od zadnjih osmih tekem in so končno na 50-odstotnem izkupičku. Vodstvo Houstona je pred tekmo tudi sporočilo, da Carmelo Anthony ne bo več igral za Rakete. Kam bo šel Anthony, še ni znano, a eden izmed najresnejših kandidatov je Miami.

"Ni se izšlo. Naredili smo vse, kar smo lahko. Bil je odličen, ko je bil z nami, a nismo našli vzrokov, zakaj se ni izšlo. Poskusil je vse, kar je lahko, toda preprosto ni delovalo," je povedal trener Houstona Mike D'Antoni.

HOUSTON - GOLDEN STATE 107:86

Harden 27, Gordon 17, Ennis 19, Capela in Paul po 10; Durant 20, Looney 12, Cook 11, Thompson 10.

DENVER - ATLANTA 138:93

Hernangomez 25, Harris in Millsap po 18, Beasley 15, Murray in Lyles po 14; Lin 16, Bazemore 14, Carter 11 (3/5 za tri).

LA CLIPPERS - SAN ANTONIO 116:111

Williams 23, Gallinari 19, Harris 18; DeRozan 34, Gay 19, Forbes 17.

