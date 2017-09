Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Jurica Golemac je bil zelo zadovoljen po koncu turnirja. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v

Tudi Sixt Primorska v drugi diviziji Lige ABA

Dve zmagi in poraz na turnirju v Laktaših

29. september 2017 ob 20:14

Košarkarji Sixta Primorske bodo v sezoni 2017/18 nastopali v drugi diviziji Lige ABA. Izbranci Jurice Golemca so ugnali Sutjesko s 86:78 na zadnji tekmi kvalifikacijskega turnirja v Laktaših.

Ob polčasu so tigri vodili že z 18 točkami prednosti (57:39), a je bila napeta vse do zadnje minute. Košarkarji Sutjeske so se v drugem polčasu razigrali in se nekajkrat povsem približali, a na koncu so Primorci zadržali mirne živce in tekmo dobili.

Najboljši strelec je bil Mirko Mulalić s 16 točkami. Marijan Čakarun jih je dodal 14 in pet skokov, Tadej Ferme in Daniel Vujasinović pa sta v statistiko vpisala po 13 točk.

Prvi krog druge divizije Lige ABA, ki bo že v sredo, 11. oktobra, Primorcem prinaša obračun z beograjskim Dynamicom. Še prej pa košarkarje Sixta Primorske čaka domača premiera Lige Nova KBM. V soboto, 7. oktobra, ob 19.00, se bodo v Bonifiki pomerili s Hopsi s Polzele.

"Za nami je zelo zahtevna tekma, saj smo na parket stopili še tretjič v treh dneh. Igralci so v prvem polčasu prikazali odlično igro, delovali smo sijajno. Imamo zelo izkušeno ekipo. Vedel sem, da bodo v tem ritmu zdržali vse do konca. Tekma je trajala kar dve uri, videli smo veliko osebnih napak in prekinitev. Na koncu smo zasluženo zmagali. Naše moštvo je še povsem novo," je bil zadovoljen Golemac.

Na prvi tekmi kvalifikacij so proti ekipi Vršca izgubili šele po treh podaljških (106:109), v četertek pa so ugnali Široki z 81:69.

V drugi diviziji lige bodo poleg Sixt Primorske igrali še igralci Rogaške in Krke.

