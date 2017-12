Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.7 od 9 glasov Ocenite to novico! Bena Udriha, ki je zadnjih 13 let preživel v Ligi NBA, z novim trenerjem pri Žalgirisu Šarunasom Jasikievičiusom povezuje skupno igranje za Olimpijo. Leta 2000 je v Ljubljani od njega prevzel "štafetno palico". Foto: Reuters Sorodne novice Beno Udrih Udrih spet v Evropi, podpisal je za Žalgiris Dodaj v

Udrih: "Če dobiš priložnost v takem klubu, ne vem, kaj bi si lahko želel več"

Zadnje mesece preživel v San Franciscu

30. december 2017 ob 13:14

Kaunas - MMC RTV SLO

"Imel sem nekaj možnosti na Kitajskem, nekaj stvari se je odpiralo tudi v Evropi, toda nihče ni pokazal takega zanimanja kot Žalgiris," je povedal Beno Udrih ob petkovem prihodu v Kaunas, kjer bo po 13 letih znova igral košarko na stari celini.

35-letnik iz Šempetra v Savinjski dolini je prejšnji teden podpisal za trenutno četrtouvrščeno moštvo v Evroligi. "Vzel sem si nekaj dni za premislek, a slišal sem samo dobre stvari o klubu. Čakal sem na priložnost v Ligi NBA, potem je poklical Žalgiris. Klicali so me dva tedna nazaj, pred kakšnim tednom pa smo začeli resne pogovore in pogajanja. Mlademu moštvu želim pomagati z izkušnjami, še posebej v ključnih trenutkih. Mislim, da se bom dobro znašel v sistemu, ki ga goji trener Šarunas Jasikevičius (pick 'n' roll)," je pojasnil Udrih.

"Velika čast je igrati za nekoga takega, kot je Šarunas. Denar ni glavni razlog, da sem prišel sem. Košarka je šport številka ena v Litvi, navijači so odlični. Če dobiš priložnost za igranje v takem klubu, ne vem, kaj bi si lahko želel več. Tega ne vidim kot korak nazaj v karieri. Želim igrati, še vedno imam željo trenirati, postati boljši in pomagati ekipi," je še dodal Udrih, ki se o podrobnostih z Jasikevičiusom še ni pogovarjal, ne bo pa ga motilo, če bo tekme začenjal na klopi in igral šele v nadaljevanju.

Nekdanji slovenski reprezentant je zadnjo tekmo za Detroit odigral aprila, v zadnjih mesecih pa je samostojno treniral v San Franciscu. "Težko je ostati v res dobri formi, ko ne igraš. Potreboval bom teden ali dva, da bom prav pripravljen."



Nerad gleda v preteklost

Žalgiris je v 15 krogih Evrolige desetkrat zmagal in petkrat izgubil, nazadnje je v četrtek s 74:68 premagal Olympiacos. "Ekipa moštveno igra zelo dobro, tako v napadu kot obrambi. Veliko ljudi je presenečenih nad predstavami kluba, ker mu pred sezono nihče ni pripisoval velikih možnosti. Zdaj Žalgiris ni več takšno presenečenje, zato bo v nadaljevanju sezone težje," meni Udrih.

Litovski novinarji so ga povprašali tudi, ali meni, da bi lahko slovenska reprezentanca z njim prej postala evropski prvak. Kot je znano, je na velikih tekmovanjih zanjo igral le leta 2001 na EP-ju v Turčiji in 2006 na SP-ju na Japonskem, potem pa nastop zaradi različnih vzrokov večkrat odpovedal. "Mislim, da je imela Slovenija v preteklosti, denimo pred desetimi leti, veliko bolj nadarjeno reprezentanco. V njej je bilo kar nekaj igralcev iz Lige NBA, a nikoli nismo imeli selektorja, ki bi znal razdeliti vloge. Igor Kokoškov je to znal, igrali so odlično in zasluženo so postali evropski prvaki. V reprezentanci je vedno prisotne nekaj 'politike'. Sicer pa nerad gledam v preteklost, ker je ne morem spremeniti. Raje gledam v prihodnost," je odgovoril dvakratni prvak v Ligi NBA s San Antoniem (2005, 2007).

M. R.