"Uličarji" upajo na nastop na olimpijskih igrah v Tokiu 2020

Avgusta v Ljubljani FIBA Challenger

7. junij 2017 ob 09:25

Košarkarji, ki se merijo v "ulični" različici kraljice iger 3x3, če bo šport uvrščen v olimpijsko družino. Odločitev bo sprejeta v tem mesecu, za medalje pa bi se lahko borili že leta 2020 v Tokiu.

Na novinarski konferenci so predstavili Samsung državno prvenstvo v košarki 3x3 in Fiba Challenger, ki bo avgusta potekal v Ljubljani. Letošnja sezona Samsung državnega prvenstva bo nekaj posebnega. Štirje kvalifikacijski turnirji bodo potekali v Ljubljani (Študentski kampus – 10. junij), Velenju (Titov trg – 17. junij), Piranu (Tartinijev trg – 1. julij) in Kranju (Slovenski trg – 15. julij). "Košarka 3x3 je šport, ki ga lahko predstavimo širši publiki, saj so igrišča postavljena v center mest. Takšen dogovor smo dosegli tudi s Kranjem in Velenjem. To je prava promocija za košarko 3x3 in košarko nasploh," je ob predstavitvi mest, ki bodo organizirala turnirje, dejal Simon Rožnik.

Finalni turnir bo na sporedu 13. avgusta na Pogačarjevem trgu v Ljubljani. Poleg omenjenih petih turnirjev je Slovenijo doletela čast, da sploh prvič organizira FIBA Samsung Challenger, ki bo na sporedu 18. in 19. avgusta na Kongresnem trgu v Ljubljani.

Glavni cilj organizatorjev košarke 3x3 je uvrstitev športa na spored Olimpijskih iger. Matic Vidic se je dotaknil tudi te teme: "Odločitev bo znana v prihodnjih dneh, želja je, da bo košarka 3x3 uvrščena na spored Olimpijskih iger 2020 v Tokiu.".

1. kvalifikacijski turnir - Ljubljana

Termin: 10. junij 2017

Lokacija: Študentski kampus

2. kvalifikacijski turnir - Velenje

Termin: 17. junij 2017

Lokacija: Titov trg

3. kvalifikacijski turnir - Piran

Termin: 1. julij 2017

Lokacija: Tartinijev trg

4. kvalifikacijski turnir - Kranj

Termin: 15. julij 2017

Lokacija: Slovenski trg

Finalni turnir - Ljubljana

Termin: 13. avgust 2017

Lokacija: Pogačarjev trg

Samsung FIBA Challenger - Ljubljana

Termin: 18. - 19. avgust 2017

Lokacija: Kongresni trg

