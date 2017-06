Union Olimpija se je okrepila s centrom Radulovićem

25-letnik v prejšnji sezoni igral za Sixt Primorsko

27. junij 2017 ob 14:18

Ljubljana - MMC RTV SLO

Union Olimpija je podpisala enoletno pogodbo s centrom Bojanom Radulovićem. 25-letnik, ki ima slovensko in srbsko državljanstvo, je v lanski sezoni nastopal za Sixt Primorsko.

V slovenski prvi ligi je v povprečju dosegal 8,6 točke, 5,1 skoka in 1,1 blokade na tekmo. Radulović je košarkarsko pot začel v Subotici, kjer je branil barve Spartaka, že pri 14 letih pa se je podal v Slovenijo.

Med letoma 2007 in 2010 je bil del mladinskega pogona Uniona Olimpije. V sezoni 2010/2011 je bil posojen v Slovan, kjer je okusil prvo slovensko ligo. Pred sezono 2012/2013 je podpisal triletno pogodbo s Heliosom, kjer je ostal do začetka sezone 2014/2015, ko se je preselil v valjevski Metalac. V sezoni 2015/2016 je igral za Škofjo Loko.

"Hvaležen sem trenerju in vodstvu kluba za ponujeno priložnost. Niti za hip nisem okleval, saj je vrnitev v Union Olimpijo moja že dolgoletna želja. S ponosom bom nosil zeleno-beli dres in skušal pomagati ekipi po najboljših močeh," je pojasnil Radulović.

Okorn: Pričakovanja smo mu predstavili

"S prihodom Radulovića Union Olimpija dobiva še enega povratnika v klub. Slovenski center bo v zeleno-belem dresu gotovo dočakal svojo priložnost in verjamemo, da jo bo s pridom izkoristil. Naša pričakovanja smo mu jasno predstavili in z veseljem je sprejel izziv," je povedal trener Uniona Olimpije Gašper Okorn. Direktor kluba Matevž Zupančič je še dodal: "Bojan Radulović je morda tudi zadnji igralec s slovenskim potnim listom, ki ga dodajamo članski ekipi. Dogovorili smo se za sodelovanje za eno sezono in verjamemo, da bomo obojestransko zaupanje upravičili."

M. L.