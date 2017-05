Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Ligo ABA bomo v Sloveniji prihodnje leto spremljali le v Stožicah. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

V Ligi ABA v prihodnji sezoni mesto le za en slovenski klub

23. maj 2017 ob 20:35,

zadnji poseg: 23. maj 2017 ob 20:47

Zagreb - MMC RTV SLO

Na skupščini Lige ABA v Zagrebu so odločili, da v prihodnji sezoni zmanjšajo število klubov v tekmovanju s 14 na 12, Slovenija pa bo imela le enega predstavnika - Union Olimpijo.

V letošnji sezoni je v ligi od slovenskih klubov igrala še Krka, ki je zasedla zadnje mesto, enako se je lani pripetilo Tajfunu.

Kot so pojasnili na skupščini, je samo eno mesto za Slovenijo predvsem posledica tega, da Košarkarska zveza Slovenije ne priznava Lige ABA, in slabih rezultatov slovenskih klubov, vključno z Unionom Olimpijo.

Za krčenje števila klubov s 14 na 12 so se odločili zaradi želje po povečanju konkurenčnosti in sprostitve koledarja. Srbijo in Hrvaško bodo zastopali po trije klubi, po enega pa bodo poleg Slovenije imele še Bosna in Hercegovina, Črna gora in Makedonija.

V prihodnji sezoni se bo igrala tudi druga jadranska liga, njena sestava pa še ni znana. Prvak naj bi se uvrstil v prvo ligo.

