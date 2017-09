Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.6 od 7 glasov Ocenite to novico! Dwyane Wade se je odrekel osmim milijonom dolarjev. Foto: Reuters Sorodne novice Oklahoma do zvezdniške trojke po prihodu Carmela Anthonyja Dodaj v

Wade zapustil Bike, na seznamu tudi Miami

Prvi favorit za njegov podpis je Cleveland

25. september 2017 ob 09:21

Chicago - MMC RTV SLO

Nekdanji zvezdnik košarkarjev Miamija Dwyane Wade je v Chicagu zdržal le eno sezono, saj se je z Biki dogovoril, da odkupi svojo pogodbo.

Trikratni prvak Lige NBA z Miamijem je lani zapustil Vročico in podpisal dveletno pogodbo s Chicagom, vredno 47,5 milijona dolarjev. Z Biki se mu ni uspelo uvrstiti v končnico. Med sezonama je v Chicagu prišlo do osipa, saj sta klub zapustila prvi zvezdnik Jimmy Butler in Rajon Rondo.

35-letni Wade ni želel sodelovati pri vnovični sestavi ekipe, zato se je s klubom dogovoril za odkup pogodbe. Kot poročajo ameriški mediji, se je Wade odrekel od 8 od 23 milijonom dolarjev.

Vodilni kandidat za njegov podpis naj bi bil Cleveland, saj sta Wade in LeBron James dobra prijatelja in nekdanja soigralca pri Miamiju. Ameriški mediji omenjajo še San Antonio, Oklahomo (še posebej po prihodu Anthonyja) in tudi vrnitev k Miamiju. "Hitro se bom odločil. Govoril bom z ekipami, ki so na mojem seznamu. Moja odločitev bo povsem košarkarska, šel bom tja, kjer bom lahko največ pomagal," je povedal Wade.

Prejšnji teden je predsednik Miamija Pat Riley namignil, da bi lahko pripeljal Wada nazaj. Miami lahko Wadu ponudi 4,2 milijona dolarjev, San Antonio 3,3 milijona, Cleveland 2,5 milijona in Oklahoma 2,3 milijona dolarjev.

