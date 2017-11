Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Kevin Durant je bil s 24 točkami drugi najboljši strelec Golden Stata ob zmagi v Teksasu. Foto: Reuters Po slabem uvodu v tekmo smo se osredotočili predvsem na obrambo in na to, da ne delamo osebnih napak. To nam je prineslo uspeh. Klay Thompson LaMarcus Aldridge je bil najučinkovitejši igralec San Antonia, ki ni mogel računati na poškodovana Kawhija Leonarda in Tonyja Parkerja. Foto: Reuters Trener San Antonia Gregg Popovich je bil nezadovoljen s sojenjem na tekmi. 4 minute in 47 sekund pred koncem tekme je bil zaradi besnenja nad njihovimi odločitvami tudi izključen. Foto: AP Košarkarji Portlanda so na svojem parketu na kolena spravili Los Angeles Lakerse. Tekmo je sekundo pred koncem s trojko odločil Damian Lillard. Foto: Reuters Dodaj v

Warriorsi iz San Antonia z visoko zmago

Popovich izključen po besnenju nad sodniki

3. november 2017 ob 07:40

San Antonio - MMC RTV SLO

Košarkarji Golden Stata so v noči s četrtka na petek v Ligi NBA v gosteh premagali San Antonio (92:112). Pot do zmage so si tlakovali v drugem polčasu.

Prvega gostje iz Oaklanda niso dobro odigrali, nikakor niso našli ritma v napadu, v prvi četrtini so zaostajali že za 18 točk (30:12). Vseeno so se dokaj hitro pobrali in do odmora zaostanek stopili na -5 (55:50).

V tretji četrtini je Zaza Pachulia s polaganjem izid najprej izenačil na 57, za prvo vodstvo Golden Stata je slabe pol minute pozneje s trojko poskrbel Kevin Durant (57:60). Warriorsi so smuknili v prednost in jo na krilih razpoloženih zvezdnikov Duranta, Stepha Curryja in Klaya Thompsona zadržali do konca.

V zadnji četrtini so bili razred zase, tik pred koncem so dosegli najvišjo prednost +21 (91:112), ko je s polrazdalje zadel Patrick McCaw.

Thompson: Osredotočili smo se na obrambo

"Po slabem uvodu v tekmo smo se osredotočili predvsem na obrambo in na to, da ne delamo osebnih napak. To nam je prineslo uspeh. Ko nam uspeva takšna igra v obrambi, si priigramo več priložnosti, dosegamo lahke koše," je po tekmi dejal prvi strelec Warriorsev Thompson.

Liga NBA, tekmi 2. novembra:

SAN ANTONIO - GOLDEN STATE 92:112

Aldridge 24 (10 skokov); Thompson 27, Durant 24, Curry 21.



PORTLAND - LA LAKERS 113:110

Lillard 32, Nurkić 28; Lopez 27.

Vzhodna konferenca:

BOSTON CELTICS 8 6 2 75,0 ORLANDO MAGIC 8 6 2 75,0 INDIANA PACERS 8 5 3 62,5 DETROIT PISTONS 8 5 3 62,5 CHARLOTTE HORNETS 8 5 3 62,5 TORONTO RAPTORS 7 4 3 57,1 WASHINGTON WIZARDS 7 4 3 57,1 MILWAUKEE BUCKS 8 4 4 50,0 -------------------------------------- PHILADELPHIA 76ERS 8 4 4 50,0 MIAMI HEAT 7 3 4 42,9 NEW YORK KNICKS 7 3 4 42,9 BROOKLYN NETS 8 3 5 37,5 CLEVELAND CAVALIERS 8 3 5 37,5 CHICAGO BULLS 6 1 5 16,7 ATLANTA HAWKS 8 1 7 12,5

Zahodna konferenca:

LOS ANGELES CLIPPERS 7 5 2 71,4 HOUSTON ROCKETS 9 6 3 66,7 GOLDEN STATE WARRIORS 9 6 3 66,7 MINNESOTA TIMBERWOLVES 8 5 3 62,5 MEMPHIS GRIZZLIES 8 5 3 62,5 UTAH JAZZ 8 5 3 62,5 OKLAHOMA CITY THUNDER 7 4 3 57,1 PORTLAND TRAILBLAZERS 9 5 4 55,6 -------------------------------------- SAN ANTONIO SPURS 8 4 4 50,0 DENVER NUGGETS 8 4 4 50,0 PHOENIX SUNS 8 4 4 50,0 NEW ORLEANS PELICANS 8 3 5 37,5 LOS ANGELES LAKERS 8 3 5 37,5 SACRAMENTO KINGS 8 1 7 12,5 DALLAS MAVERICKS 9 1 8 11,1

Tekme 3. novembra:

DETROIT - MILWAUKEE

ORLANDO - CHICAGO

PHILADELPHIA - INDIANA

WASHINGTON - CLEVELAND

ATLANTA - HOUSTON

NEW YORK - PHOENIX

DALLAS - NEW ORLEANS

SAN ANTONIO - CHARLOTTE

DENVER - MIAMI

UTAH - TORONTO

OKLAHOMA CITY - BOSTON

LA LAKERS - BROOKLYN

Mitja Lisjak