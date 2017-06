Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! 27-letni in 211 cm visoki Anthony Randolph je velika okrepitev za slovensko reprezentanco. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Za (košarkarsko) Slovenijo odslej tudi Anthony Randolph

Šest sezon je igral v Ligi NBA

23. junij 2017 ob 18:46

Ljubljana - MMC RTV SLO

Igralec madridskega Reala Anthony Randolph je nov član slovenske košarkarske reprezentance. Selektorju Igorju Kokoškovu bo na voljo že na evropskem prvenstvu.

V Nemčiji rojeni 27-letni Randolph je bil leta 2008 kot štirinajsti izbran na naboru lige NBA. 211 centimetrov visoki košarkar lahko igra na položaju krilnega centra in centra, kar šest sezon pa je igral v Ligi NBA. Prvi dve sezoni je prebil pri Golden State Warriors, nato se je preselil k New York Knicks, onkraj Atlantika pa je igral še za Minnesoto Timberwolves in Denver Nuggets.

Soigralec Dončića pri Realu

Evropsko košarkarsko zgodbo je začel pisati pri ruskem Lokomotivu iz Kubana, od začetka prejšnje sezone pa je soigralec Luke Dončića pri madridskem Realu. Randolph je 30. kandidat, ki ga je na seznam za nastop na evropskem prvenstvu uvrstil slovenski selektor Kokoškov. Randolph bo selektorju Kokoškovu na voljo že od prvega dne (19. julij) priprav na evropsko prvenstvo. Želja vodstva Košarkarske zveze Slovenije in Randolpha je, da bi bil 27-letni košarkar dolgoročna rešitev na položaju štiri in pet.

"Vesel sem, da sem dobil priložnost, da zaigram za Slovenijo. Igranje za Slovenijo predstavlja nov velik izziv v moji karieri. Dal bom vse od sebe, da upravičim zaupanje, ki sta mi ga izkazala Košarkarska zveza Slovenije in selektor Igor Kokoškov," je dejal Anthony Randolph.

Tudi predsednik Košarkarske zveze Slovenije Matej Erjavec je zelo zadovoljen s prihodom Randolpha: "Anthony Randolph je velika pridobitev za našo reprezentanco, saj igra na položaju, kjer imamo najmanjši izbor igralcev. Zahvaljujemo se Vladi Republike Slovenije, ki je omogočila, da lahko Randolph zaigra v slovenskem dresu. Prepričan sem, da bo Randolph upravičil naše zaupanje. Želimo si dolgoročnega in uspešnega sodelovanja."

