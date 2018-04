Žalgiris tudi z Udrihovo pomočjo naredil odločilno razliko

Edgaras Ulanovas je tokrat zasenčil legendarnega Vasilisa Spanulisa in Žalgiris je dobil četrto tekmo četrtfinala ter se s 3:1 v zmagah prebil na Final four. Pred sezono verjetno nihče ni verjel, da lahko prvaku Litve to uspe. Do zdaj je Žalgiris le enkrat, leta 1999, igral na zaključnem turnirju četverice in takrat je postal evropski prvak. Foto: EPA