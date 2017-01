Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Deon Thompson je bil MVP slovenskega pokala 2012, za tem je s Hapoelom postal izraelski, z Bayernom pa nemški prvak. Foto: MMC RTV SLO/Sandi Fišer Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Zvezdina centrska linija močnejša za Thompsona

Beograjčani osmi v Evroligi in na vrhu v Ligi ABA

2. januar 2017 ob 13:20

Beograd - MMC RTV SLO

Crvena zvezda, ki trenutno vodi v Ligi ABA, je svojo linijo pod obročem okrepila z Deonom Thompson. Ameriški krilni center je igral tudi že za Union Olimpijo.

Letos je 27-letni košarkar prvi del sezone odigral v Carigradu za Galatasaray. Predtem je igral v Nemčiji za Bayern in Albo, v Izraelu za Hapoel in na Kitajskem za moštvo Flying Leopards. Pred prihodom v Ljubljano, kjer je bil v sezoni 2011/12, je igral v Grčiji. Z Olimpijo je osvojil pokal in bil tedaj tudi najkoristnejši posameznik tekmovanja.

"Zelo sem vesel, da sem podpisal za Zvezdo. Ekipa je v izjemni formi, za sabo ima nekaj odličnih tekem v Evroligi, v Ligi ABA pa je še neporažena. Res sem vesel, da sem del takega moštva. Želim se čim prej vklopiti v ekipo, da ne bi česa pokvaril," je povedal 204 centimetre visoki Thompson.

Zvezda je že nekaj časa iskala okrepitev pod košem, kjer imajo Beograjčani najmanjše izbiro igralcev, a je zdaj Dejanu Radonjiću uspelo zapolniti vrzel. V jadranski ligi so rdeče-beli dobili vseh 15 tekem, v Evroligi pa so po polovici rednega dela osmi. V dobrih manj kot treh tednih so na kolena spravili CSKA, Real in Maccabi. V petek Zvezda gostuje v Kaunasu pri Žalgirisu.

T. J.