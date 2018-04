Gajser padel takoj na štartu, na koncu do 17. mesta

Ocenite to novico!

Veliko slovenskih navijačev v Pietramurati

7. april 2018 ob 20:19

Trento - MMC RTV SLO, STA

Gajser je danes že takoj na začetku kvalifikacij padel, potem pa se je moral iz ozadja prebijati naprej.

"Na štartu sem padel, zaleteli smo se, prvi ovinek je ozek. Bili so malo hitrejši, mene pa je vrglo, nekdo me je še porinil in sem padel. Z zadnjega mesta sem krenil, dal sem vse od sebe, da pridem čim bolj naprej. Bolje je, če lahko izbiraš med prvimi, res pa je, da tu lahko tudi z drugih mest še narediš dober štart. Nisem pa imel niti prave hitrosti, ker sem moral nenehno prehitevati," je dogajanje na današnji kvalifikacijski preizkušnji opisal Gajser.

Klemen Gerčar je drugi slovenski udeleženec dirke v Pietramurati, na kvalifikacijah pa je dosegel 27. čas.

V ospredju so za Herlingsom kvalifikacije končali vodilni v skupnem seštevku Italijan Antonio Cairoli, Belgijec Clement Desalle, Francoz Gautier Paulin in Nizozemec Glenn Coldenhoff.

Cairoli in Herlings izenačena

Cairoli ima po treh dirkah v SP-ju 141 točk, toliko kot drugi Herlings, Desalle jih je zbral 103. Gajser je z dirko manj, uvod sezone je zaradi poškodbe izpustil, na skupno 11. mestu z 48 točkami. Gerčar v tej sezoni še ni dobil točk.

Prva vožnja razreda MXGP bo v nedeljo ob 14. uri, druga pa ob 17.