Huda nesreča Biaggija na treningu z mladima motociklistoma

V zadnjih letih je dirkal v razredu superbike

9. junij 2017 ob 16:13

Rim - STA

Nekdanji italijanski motociklist Max Biaggi, štirikratni svetovni prvak v razredu do 250 ccm in svetovni podprvak v razredih do 500 ccm in MotoGP, je na dirkališču Sagittario v Latini grdo padel. S helikopterjem so ga odpeljali v rimsko bolnico San Camillo.

Do nesreče je prišlo, ko je Biaggi treniral z dvema mladima motociklistoma iz svoje ekipe. Radiološke preiskave še vedno potekajo, Biaggi pa naj ne bi izgubil zavesti.

Zvezdnik se je z dirkališč poslovil leta 2012, v zadnjih letih pa je dirkal v razredu superbike in leta 2010 z aprilio osvojil prvi naslov prvaka, uspeh pa je ponovil tudi dve leti pozneje.

Do Biaggijeve nesreče je prišlo le dobrih 14 dni po tragični smrti nekdanjega motociklističnega svetovnega prvaka razreda MotoGP Američana Nickyja Haydna, ki je podlegel poškodbam, potem ko ga je med treningom s kolesom blizu obale Riminija zbil avtomobil.

