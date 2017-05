Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Namesto penine je v Indianapolisu tradicija, da zmagovalec pije mleko. Foto: Reuters Fernando Alonso kljub odstopu ni bil pretirano razočaran. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Indianapolis prvič v roke Japoncu, smola Alonsa

Nekdanji svetovni prvak odstopil 22 krogov pred koncem

29. maj 2017 ob 08:23

Indianapolis - MMC RTV SLO/STA

Japonec Takuma Sato (Honda) je zmagovalec klasične dirke 500 milj Indianapolisa. V 101. izvedbi dirke na ovalu je postal tudi prvi Japonec z uspehom na tej preizkušnji.

Za slavje je tik pred koncem premagal trikratnega zmagovalca Brazilca Helia Castronevesa.

Na dirki je nastopil tudi voznik formule 1 Fernando Alonso. Nekdanji svetovni prvak, ki sicer v tej sezoni vozi za McLaren, je zaradi Indianapolisa izpustil klasično preizkušnjo v Monte Carlu. Nekaj časa je v Indianapolisu, kjer se je z dobrimi kvalifikacijskimi dosežki odlično znašel, celo vodil, nazadnje pa zaradi okvare dirkalnika odstopil 22 krogov pred koncem.

Njegov izlet na drugo stran Atlantika se tako ni najbolje končal, čeprav je Alonso presenetil tamkajšnje ljubitelje motošporta z dobrim prilagajanjem na zanj nove razmere. V svojem prvem nastopu je dobil predvsem dragocene izkušnje, že pred štartom pa je namignil, da se bo morda preizkusil še v kakšni zvrsti avtomobilskega športa. McLaren je v formuli 1 letos povsem nekonkurenčen, Španec pa razmišlja tudi o udeležbi na dirki 24 ur Le Mansa.

Alonso je tudi v ZDA vozil z dirkalnikom, ki ga poganjajo Hondini motorji; kljub odstopu je bil član ekipe McLaren Andretti zadovoljen s prvimi 179 krogi na slovitem ovalu v karieri. "Takšna izkušnja je bila res izjemna. Doživel sem ves spektakel, ki spremlja to dirko, nekaj krogov sem vodil. Presenečen sem, da sem se tako dobro znašel," je dejal Alonso.

Poleg še aktivnega Alonsa je imel letošnji Indy 500 še nekaj udeležencev s preteklostjo iz formule 1, navsezadnje je tudi zmagovalec Sato nekoč vozil v tem tekmovanju. Japonec je v formuli ena med letoma 2002 in 2008 enkrat stal na stopničkah, skupaj pa je zbral 44 točk.

Sato je pred nedeljsko zmago v ameriški različici najprestižnejšega športa na štirih kolesih zmagal le enkrat, tokrat pa si je prvo mesto privozil štiri kroge pred koncem. Takrat je prehitel Castronevesa in mu preprečil četrto zmago na dirki, za njima pa so v cilj privozili še Ed Jones, Max Chilton in Tony Kanaan. "Neverjetno. Kakšen občutek. Poglejte vse te ljudi, moje moštvo ... Vsi so delali zame, fantastično. Bilo je napeto, Helio je vozil na meji, ampak pošteno. To je dirkanje in upam, da so tudi gledalci uživali," je dejal presrečni zmagovalec.

Japonec je postal 71. zmagovalec dirke v Indianapolisu. Blizu uspeha je bil že pred petimi leti, a je takrat zmago zapravil s trčenjem v zadnjem krogu.

R. K.