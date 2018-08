Lorenzo v Spielbergu v zadnjem krogu ugnal Marqueza

Čez 14 dni sledi dirka v Silverstonu

12. avgust 2018 ob 16:06,

zadnji poseg: 12. avgust 2018 ob 16:15

Spielberg - MMC RTV SLO, STA

Marquez in Lorenzo sta v finišu dirke uprizorila razburljiv boj in se nekajkrat zamenjala v vodstvu, nazadnje pa si je Ducatijev dirkač privozil nekaj metrov naskoka, kar je bilo dovolj za tretjo zmago v sezoni po Mugellu in Barceloni. Lorenzo je v zadnji zavoj zapeljal z nekaj metri naskoka, ravno dovolj, da Marquez do ciljne črte ni več mogel napasti in prigarana zmaga je šla k Ducatiju.