Matej Žagar kljub padcu in buškam šesti v Daugavpilsu

Naslednja dirka čez 14 dni v Pragi

27. maj 2017 ob 23:11

Daugavpils - MMC RTV SLO/STA

Slovenski spidvejist Matej Žagar je na dirki svetovnega prvenstva v Latviji osvojil šesto mesto. Zmage se je veselil Poljak Piotr Pawlicki.

Žagar je v predtekmovanju zbral deset točk in se zanesljivo uvrstil v polfinale. V posamičnih vožnjah je enkrat zmagal, bil trikrat drugi in enkrat tretji, v polfinalu pa nato ni imel prave možnosti in je po slabšem startu končal na četrtem mestu ter ostal brez velikega finala. Njegov točkovni izkupiček desetih točk pa je zadoščal za šesto mesto.

V 17. vožnji je bil Žagar vpleten tudi v grd padec, ko se je zaletel v Macieja Janowskega, ki je pred njim izgubil nadzor nad motorjem in padel, v oba dirkača na tleh pa se je nato zaletel še en Poljak Bartosz Zmarzlik. Na srečo se je grdo trčenje za vse vpletene končalo razmeroma dobro, vsi pa so lahko sami prišli do boksov in tudi nadaljevali dirko.

"Novi motorji za trde steze so naredili svoje, je pa res, da smo že videli tudi boljše dni," je po dirki ocenil Žagar in še dodal: "Čas celi vse rane in verjamem, da bo tako tudi z buškami, ki sem jih dobil tokrat, hkrati pa, da bodo tudi motorji imeli tako hitrost, kot si želim."

Na koncu je slavil Poljak Pawlicki pred rojakoma Patrykom Dudkom in Janowskim.

V skupnem seštevku SP-ja po treh dirkah sezone je zdaj Žagar na 11. mestu z 21 točkami. Vodi Dudek z 38, drugi je Avstralec Jason Doyle s 37, tretji pa z enakim številom točk Šved Fredrik Lindgren. Sezona svetovnega prvenstva se bo nadaljevala čez 14 dni v Pragi.

A. V.