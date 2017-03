Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Tim Gajser je sezono začel z drugim mestom v Katarju. Foto: hondaproracing.com Sorodne novice Gajser okreval in se veseli neznanke v Indoneziji Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Motokrosisti v Indoneziji obtičali v blatu

V nedeljo dirki ob 7.00 in 10.00

4. marec 2017 ob 13:42

Džakarta - MMC RTV SLO

Prireditelji druge dirke motokrosistov za svetovno prvenstvo v Indoneziji so morali zaradi močnega dežja odpovedati sobotne kvalifikacije.

Pangkal Pinang je novo prizorišče v koledarju SP-ja v motokrosu in predstavlja zanimiv izziv za vse dirkače, saj ga nihče ne pozna, a ob prvencu prireditelji niso imeli sreče z vremenom. Močno deževje je dodobra namočilo progo in jo poškodovalo, tako da so dirkači opravili le po en prosti trening v razredih MXGP in MX2.

V nedeljo bodo skušali tekmovanje izvesti po predvidenem urniku. V elitnem razredu MXGP, kjer najboljši slovenski motokrosist Tim Gajser v Indoneziji nastopa kot drugi v skupnem seštevku, sta štarta načrtovana za 7. in 10. uro po slovenskem času.

Na edinem prostem treningu, ki so ga izvedli pred težavami z blatno progo, je bil v Gajserjevem razredu najhitrejši Britanec Shaun Simpson (Yamaha) pred Nizozemcem Jeffreyjem Herlingsom (KTM) in Francozom Romainom Febvrejem (Yamaha). Za njimi se je uvrstil zmagovalec uvodne dirke v Katarju prejšnji teden Italijan Antonio Cairoli (KTM), svetovni prvak Gajser (Honda) pa je trening končal s 14. časom.

