Nicky Hayden izgubil bitko za življenje

Leta 2006 svetovni prvak v razredu MotoGP

22. maj 2017 ob 18:09

Cesena - MMC RTV SLO

35-letni Nicky Hayden, nekdanji svetovni motociklistični prvak razreda MotoGP, je po petih dneh kome podlegel hudim poškodbam, ki jih je dobil v prometni nesreči v Italiji.

Američana, ki je od prejšnje sezone za Hondo vozil v seriji superbike, je pri Riccioneju pri Riminiju med kolesarjenjem podrl avtomobil, svetovni prvak iz leta 2006 je pri tem najprej trčil v vetrobransko steklo, nato pa ga je odbilo na cestišče. Nekateri mediji so poročali, da je voznik Haydna zbil namenoma. S hudimi poškodbami glave in prsnega koša so ga prepeljali v bolnišnico v Riminiju in nato v Ceseno, kjer so se neuspešno borili za njegovo življenje.

Kentucky Kid, kot je bil njegov vzdevek (rodil se je v Owensboru v Kentuckyju), je leta 2003 debitiral v razredu MotoGP, leta 2006 je postal svetovni prvak. Nastopil je na 218 dirkah kraljevskega razreda, trikrat je zmagal, 28-krat je bil na zmagovalnem odru.

T. O.