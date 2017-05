Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Valentino Rossi v skupnem seštevku elitnega razreda MotoGP zaseda 3. mesto. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Rossi spet padel, tokrat na treningu motokrosa

Ni še jasno, če bo lahko dirkal v Mugellu

26. maj 2017 ob 11:05

Rimini - MMC RTV SLO/STA

Italijanski motociklist Valentino Rossi je padel na treningu na dirkališču v bližini Riminija, zaradi poškodb prsnega koša in trebuha so ga morali odpeljati v bolnišnico.

38-letni zvezdnik se je poškodoval na treningu motokrosa v Pesaru Urbinu. "Odpeljali so ga v bolnišnico na podrobnejše preglede, kjer so zdravniki ugotovili, da ima lažje poškodbe prsnega koša in trebuha," so zapisali pri Yamahi.

"Rossi nima nobenega zloma na telesu in tudi nobene druge resne poškodbe. Zdravniki bodo opravili še nekaj pregledov, več bo še znano," so še sporočili iz ekipe.

Rossi je padel že prejšnji konec tedna na veliki nagradi Francije v Le Mansu, kjer se je vse do zadnjega kroga boril za zmago, a je nato padel in odstopil, zmage pa se je veselil njegov moštveni kolega Maverick Vinales.

Za zdaj še ni znano, če bo Rossi dobil zeleno luč zdravnikov za nastop na veliki nagradi Italije naslednji teden v Mugellu.

S. J.