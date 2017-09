Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Valentino Rossi se je le 22 dni po nesreči vrnil na dirke. Foto: EPA Dodaj v

Rossi že v sedlu: v Alcanizu opravil oba treninga

Dopoldne je imel "Doktor" 18. čas, popoldne 20.

22. september 2017 ob 16:29

Alcaniz - MMC RTV SLO, STA

Čeprav so po njegovem padcu in zlomu noge napovedovali vsaj mesec dni okrevanja, je Valentino Rossi spet na motorju in je pred nedeljsko dirko v Alcanizu opravil oba petkova treninga.

Na prizorišču, kjer bo v nedeljo preizkušnja za VN Aragonije, je 38-letni motociklist v razredu MotoGp dopoldne opravil osem krogov na mokri stezi, popoldne pa še 13 krogov na treningu na delno suhi stezi. Dosegel je 18. in 20. čas.

Pred dvema tednoma so pri Yamahi še zatrjevali, da Rossija ne bo na dirki v Aragoniji in so priložnost ponudili svojemu dirkaču iz razreda superbike Michaelu van der Marku. A se Rossi ni dal, izjemno hitro je okreval, zdravniki so mu tako za današnje dirkanje že izdali pozitivno zdravniško spričevalo, čeprav je od nesreče minilo le 22 dni.

Prvi trening je dobil vodilni v svetovnem prvenstvu Španec Marc Marquez (Honda), drugega pa njegov moštveni sotekmovalec in rojak Dani Pedrosa.

T. O.