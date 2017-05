Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.7 od 3 glasov Ocenite to novico! Aktualni svetovni prvak Tim Gajser bo v Nemčiji branil drugo mesto iz lanske sezone. Foto: Hondaproracing.com Gajser zaradi padca še vedno čuti bolečine, vendar je sposoben odpeljati dirko. Foto: hondaproracing.com Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Tim Gajser bo v nedeljo v Nemčiji že dirkal

Ni stoodstotno pripravljen, a sposoben odpeljati dirko

19. maj 2017 ob 09:29

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Motokrosist Tim Gajser je uradno potrdil, da bo v nedeljo tekmoval na dirki svetovnega prvenstva v Nemčiji. V Teutschenthalu bo od Slovencev nastopil še Jernej Irt.

Gajser se je poškodoval pred štirinajstimi dnevi na dirki svetovnega prvenstva v Latviji. Najprej se mu je v prvi vožnji v nogo zaletel španski tekmovalec, v drugi vožnji pa je padel čez motor, pri čemer se je udaril v glavo in prsni koš. Čeprav so prvi pregledi pokazali, da se Gajser k sreči ni polomil, pa je bil njegov nastop na naslednji dirki vprašljiv, saj se je svetovni prvak pošteno potolkel in dan po dirki je bilo stanje po besedah očeta in trenerja Bogomirja, precej negotovo.

"V ponedeljek, dan po latvijski dirki, se sploh ni mogel premikati. Ni se mogel sam postaviti na noge, ponoči zaradi bolečin ni spal," se dni po dirki spominja Bogomir Gajser. Tim je zavoljo tega preteklo nedeljo tudi izpustil dirko državnega prvenstva v Semiču. Po četrtkovem ponovnem pregledu se je Gajser popoldne z očetom opravil krajši trening na motorju. Bogomir je po videnem optimist: "Še sam ne morem verjeti, kakšen napredek je pri okrevanju naredil Tim. Prve dni se ni mogel premikati, zdaj pa je spet sposoben tekmovati. Še vedno zaradi hematoma čuti bolečine v hrbtenici in jasno je, da ni stoodstotno pripravljen, je pa sposoben odpeljati dirko."

Gajser je zaradi padca v Latviji izgubil vodstvo v seštevku svetovnega prvenstva. Italijan Antonio Cairoli ima zdaj 17 točk prednosti, a to se lahko kaj kmalu spremeni, saj so tekmovalci letos precej izenačeni. Na vrsti so proge s tršo podlago, ki Gajserju še posebej ustrezajo. Lani je v Nemčiji slavil Cairoli, Gajser je bil drugi in bi bil najbrž glede na trenutno stanje s takim rezultatom zadovoljen tudi letos. Prva vožnja bo v nedeljo ob 14. uri, druga ob 17. uri popoldne.

V Nemčiji bo tekmoval tudi Jernej Irt, ki se je nedavno vrnil po poškodbi in zato še ni povsem ujel tekmovalnega ritma. Peter Irt je poleg Gajserja letos edini slovenski motokrosist z osvojenimi točkami v elitni kategoriji svetovnega prvenstva. V Latviji je pred štirinajstimi dnevi osvojil dve za devetnajsto mesto v drugi vožnji, nemško dirko pa bo izpustil, ker je pretekli vikend padel na dirki angleškega prvenstva in dobil nekaj močnih udarcev. Manjkal bo tudi Klemen Gerčar, ki se je poškodoval v Latviji in je v četrtek uspešno prestal operacijo kolena. Gerčarja po prvih napovedih čaka nekajmesečno okrevanje.

T. J.