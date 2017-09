Žagar v Nemčiji kljub glavobolu pokoril vso konkurenco

Četrta zmaga med elito

9. september 2017 ob 22:36

Rostock - MMC RTV SLO, STA

Spidvejist Matej Žagar je zmagovalec dirke svetovnega prvenstva v Teterowu, potem ko je v finalu ugnal Slovaka Martina Vaculika in Avstralca Jasona Doyla.

34-letni Žagar je z zmago dosegel največji uspeh v tej sezoni, v kateri je bil na stopničkah še kot tretji v Cardiffu. Skupno je to za najboljšega slovenskega spidvejista četrta zmaga v karieri na dirkah serije Grand Prix po Tampereju 2014 ter Gorzowu in Varšavi 2015.

Za las v izločilne boje

Žagar je v predtekmovanju zbral devet točk, kar je bilo za las dovolj za izločilne boje, saj je bil Slovenec osmi. Dvakrat je bil drugi in dvakrat tretji, zablestel pa je v svoji tretji vožnji, ki jo je prepričljivo dobil in nakazal, da ima hiter motor, vendar ni imel najboljših startnih izhodišč. Kot osmi po rednem delu ni mogel izbirati mest v polfinalu, kjer so bili njegovi tekmeci Avstralec Chris Holder, Šved Fredrik Lindgren in Poljak Patryk Dudek.

V prvem polfinalu so se merili Jason Doyle, Emil Sajfutdinov, Martin Vaculik in Peter Kildemand, v finale sta se prebila Slovak Vaculik in Avstralec Doyle. Iz Žagarjevega polfinala pa sta, potem ko so prvi start po padcu Lindgrena prekinili, uvrstila Žagar in Holder. Žagar je začel na drugem mestu, potem pa z drznim manevrom tekmeca prehitel ter si zanesljivo privozil nastop v finalu, kar je bila zanj druga uvrstitev med najboljše štiri po Cardiffu.

V finalu je Žagar izbral rdeče izhodišče, hitro se je izkazalo, da ima zelo dober motor. Ko se je z drugega mesta prebil na prvo, mu tekmeci niso več mogli slediti, še najbližje je bil Vaculik, ki pa je tudi ostal na drugem in slovenski spidvejski vladar se je lahko veselil največjega uspeha leta 2017. Na tretjem mestu je končal Doyle.

Tableti za glavobol sta pomagali

"To je zame res lep dan. Vem, da je že zelo dolgo, ko sem bil nazadnje na vrhu. A danes sem imel res hiter motor, hvala vsem v ekipi za dobro delo. Moram priznati, da je bilo kar naporno, zjutraj sem zaradi glavobola moral vzeti tableti. Res sem vesel, da sem zdaj prišel tako daleč," je bil vesel Žagar.

Tri dirke pred koncem skupno deveti

Zmaga in 15 točk se močno poznajo tudi na seštevku sezone. Tam je Žagar sicer še na devetem mestu, toda do osmega ga zdaj loči le še sedem, do sedmega Bartosza Zmarzlika pa devet. V vodstvu je Doyle s 114, Patryk Dudek jih ima 104, tretji Maciej Janowski pa 101. Naslednja dirka svetovnega prvenstva bo 23. septembra v švedskem Stockholmu, do konca sezone pa sta potem na vrsti le še dirki v Torunu in Melbournu.

A. V.