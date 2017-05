Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Slovenski reprezentančni vratar Vid Belec je na obeh tekmah s Frosinonejem svojo mrežo ohranil nedotaknjeno. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

10 rumenih, 2 rdeča kartona, a Carpi vseeno obstal v boju za Serie A

Aljaž Struna izključen v prvem polčasu

30. maj 2017 ob 09:13

Frosinone - MMC RTV SLO

Nogometaši Carpija, za katerega igrajo Vid Belec, Aljaž Struna in Enej Jelenič, so se s silnimi težavami vendarle prebili v finale končnice za Serie A.

Prva tekma se je končala z 0:0, drugo tekmo so gostje v Frosinoneju, za katerega igra še en slovenski reprezentant Luka Krajnc, dobili z minimalno razliko (0:1), a to na kakšen način! V 90 minutah igre so uspeli prejeti kar 10 rumenih in dva rdeča kartona, odločilni zadetek pa so dosegli z dvema igralcema manj!

Najprej je bil v 45. minuti izključen slovenski reprezentant Struna, potem ko je v razmiku nekaj minut prejel dva rumena kartona, v 81. minuti je moral predčasno pod prho še Riccardo Gagliolo. Carpiju se ni pisalo nič dobrega, nato pa je pet minut pozneje srečanje in potnika v finale končnice za preboj med elito italijanskega nogometa odločil Gaetano Letizia.

26-letni Neapeljčan je z izjemnim zadetkom poskrbel za navdušenje na tribuni za gostujoče navijače. Prosti strel je izvedel Francesco Fedato, ki je žogo le nastavil Letizii, ta pa je z več kot 25 metrov s silovitim diagonalnim projektilom premagal domačega vratarja Francesca Bardija.

Carpi, ki je sezono v Serie B sklenil na 7. mestu, zdaj čaka na drugega finalista končnice, ki bo znan danes zvečer, ko se bosta pomerila Perugia in Benevento. Slednji s prve tekme brani minimalno prednost (1:0). Potnik v Serie A bo znan po dveh finalnih obračunih.

Veliko smole za Frosinone

Še nekaj zanimivosti: Frosinone je sezono v Serie B končal z enakim točkovnim izkupičkom kot drugouvrščeni Hellas iz Verone (74 točk), a si je ta drugo mesto in neposredno napredovanje v Serie A prislužil zaradi boljšega izkupička iz medsebojnih tekem. Končnici bi se s tretjim mestom Frosinone lahko izognil, če bi sezono po pravilih končal z desetimi točkami naskoka pred četrtouvrščeno ekipo, a mu to ni uspelo. Četrto- in petouvrščena Perugia ter Benevento sta dobila tekmi zadnjega kroga (Perugia je doma s 3:2 premagala Salernitano, Benevento je s 3:0 slavil v Pisi) in poskrbela, da je bila razlika le 9 točk, zato so morali 'kanarčki', ki so v zadnjem krogu z 2:1 premagali Pro Vercelli, v končnico. Iz te so zdaj izpadli proti ekipi, ki je v rednem delu sezone osvojila 12 točk manj, in so na preboj v Serie A primorani počakati še vsaj leto dni.

Serie B, končnica, polfinale, drugi tekmi:

Frosinone - CARPI 0:1 (0:0) 0:0

Letizia 86.

RK: Struna 45., Gagliolo 81./oba Carpi

Kranjc (Frosinone) in Belec sta igrala vso tekmo, Struna do 45. minute, Jelenič (vsi Carpi) pa do 65. minute.

Danes ob 20.30:

PERUGIA - BENEVENTO 0:1

V krepkem tisku je izid prvih tekem.

Mitja Lisjak