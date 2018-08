Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.6 od 5 glasov Ocenite to novico! Nogometaši Chelseaja se veselijo vodilnega zadetka Edena Hazarda. Foto: Reuters Joselu je izenačil izid na 1:1, a to ni bilo dovolj za točko. Foto: Reuters Aleksandar Mitrović se je dvakrat vpisal med strelce na tekmi na Craven Cottageu. Fulham je dosegel prvo zmago po vrnitvi v Premier ligo. Foto: Reuters Sorodne novice Wolverhampton do presenetljive točke s pomočjo roke Dodaj v

Chelsea se je namučil za tri točke v Newcastlu

Prva zmaga Fulhama po vrnitvi v Premier ligo

26. avgust 2018 ob 19:27

Newcastle-upon-Tyne - MMC RTV SLO

Nogometaši Chelseaja so se v 3. krogu Premier lige precej namučili v Newcastlu, kjer so gostitelje po hudem boju vendarle premagali z 2:1.

Ekipa s Stamford Bridgea tako ob Liverpoolu in Watfordu ostaja še edina ekipa s polnim izkupičkom točk po treh krogih nove sezone najelitnejšega angleškega prvenstva. Tottenham (dve zmagi v uvodnih dveh krogih) bo tekmo 3. kroga odigral v ponedeljek zvečer proti Manchester Unitedu.

A modri so se morali na severu Anglije pošteno potruditi, da so osvojili nove tri točke. Vsi trije zadetki na tekmi so padli v drugem polčasu, prvič se je rezultat spremenil v 76. minuti, ko je bil po sporno dosojenem prekršku za najstrožjo kazen z bele točke natančen Eden Hazard.

To je bil za Belgijca 70. prvenstveni gol za Chelsea, s čimer je na klubski lestvici prehitel Jimmyja Floyda Hasselbainka (69). Več prvenstvenih zadetkov sta za Chelsea dosegla le Frank Lampard (147) in Didier Drogba (104).

Še bolj sporen je bil sicer izenačujoči zadetek Joseluja v 83. minuti, ko je podajalec DeAndre Yedlin pred predložkom s komolcem najprej nokavtiral Olivierja Girouda, nato pa z natančnim predložkom na prvo vratnico zaposlil Joseluja, ki je hladnokrvno izenačil na 1:1. Gostje so protestirali, glavni sodnik Paul Tierney njihovim pritožbam ni prisluhnil.

Toda Londončani se niso predali. Po vrsti napadov so le nekaj minut pozneje znova povedli, avtogol pa je dosegel - Yedlin. Po diagonalnem strelu Marcosa Alonsa se je rahlo dotaknil žoge in jo preusmeril za hrbet lastnega vratarja Martina Dubravko.

Premier liga, 3. krog, nedeljske tekme:

NEWCASTLE - CHELSEA 1:2 (0:0)

Joselu 83.; Hazard 76./11-m, Yedlin 87./ag

Newcastle: Dubravka, Yedlin, Schär (79./Muto), F. Fernandez, Clark, Dummett, Ritchie, Diame, Ki, Murphy (73./Ayoze Perez), Rondon (62./Joselu).

Chelsea: Kepa, Azpilicueta, Rüdiger, David Luiz, Marcos Alonso, Kante, Jorginho, Kovačić (79./Berkley), Pedro (69./Willian), Morata (65./Giroud), Hazard.

Sodnik: Paul Tierney

WATFORD - CRYSTAL PALACE 2:1 (0:0)

Pereyra 53., Holebas 71.; Zaha 78.



FULHAM - BURNLEY 4:2 (3:2)

Seri 4., Mitrović 36., 38., Schürrle 83.; Hendrick 10., Tarkowski 41.

Ponedeljek ob 21.00:

MANCHESTER UNITED - TOTTENHAM

Sobotne tekme:

WOLVERHAMPTON - MANCHESTER C. 1:1 (0:0)

Boly 57.; Laporte 69.



ARSENAL - WEST HAM 3:1 (1:1)

Monreal 30., Diop 70./ag, Welbeck 92.; Arnautović 25.

BOURNEMOUTH - EVERTON 2:2 (0:0)

King 75./11-m, Ake 79.; Walcott 56., Keane 66.

RK: Smith 61.; Richarlison 41.

HUDDERSFIELD - CARDIFF 0:0

RK: Hogg 63./Huddersfield

Gorenc Stanković (Huddersfield) je sedel na klopi.

SOUTHAMPTON - LEICESTER 1:2 (0:0)

Bertrand 52.; Gray 56., Maguire 92.

RK: Höjbjerg 77./Southampton

LIVERPOOL - BRIGHTON 1:0 (1:0)

Salah 23.

Lestvica: LIVERPOOL 3 3 0 0 7:0 9 CHELSEA 3 3 0 0 8:3 9 WATFORD 3 3 0 0 7:2 9 MANCHESTER CITY 3 2 1 0 9:2 7 BOURNEMOUTH 3 2 1 0 6:3 7 TOTTENHAM 2 2 0 0 5:2 6 LEICESTER 3 2 0 1 5:3 6 EVERTON 3 1 2 0 6:5 5 MANCHESTER UTD. 2 1 0 1 4:4 3 ARSENAL 3 1 0 2 5:6 3 CRYSTAL PALACE 3 1 0 2 3:4 3 FULHAM FC 3 1 0 2 5:7 3 BRIGHTON 3 1 0 2 3:5 3 WOLVERHAMPTON WA 3 0 2 1 3:5 2 CARDIFF CITY 3 0 2 1 0:2 2 NEWCASTLE 3 0 1 2 2:4 1 SOUTHAMPTON 3 0 1 2 2:4 1 BURNLEY 3 0 1 2 3:7 1 HUDDERSFIELD 3 0 1 2 1:9 1 WEST HAM 3 0 0 3 2:9 0

