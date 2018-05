Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.3 od 3 glasov Ocenite to novico! Mo Salah za zdaj zanika možnost, da bi poleti odšel iz Liverpoola. Foto: Reuters Dodaj v

Salahova zgodba v Liverpoolu se je šele začela

Predvsem Real se zanima za sijajnega Egipčana

12. maj 2018 ob 11:55

Nogometaš Liverpoola Mohamed Salah, ki to sezono kaže izjemne predstave, navijačem Liverpoola sporoča, da gre šele za začetek njegove zgodbe pri "redsih".

"Tu sem zelo srečen. Imam ambicije za prihodnost z Liverpoolom. Za nami je izjemna sezona, smo v finalu Lige prvakov in vsi smo navdušeni. To je šele začetek. Prvo leto sem v Liverpoolu. Enako velja tudi za nekatere druge nogometaše," pravi Salah, ki je to sezono (v vseh tekmovanjih) dosegel kar 43 golov.

Njegove dobre igre so opazili vsi evropski velikani, največ zanimanja je pokazal Real Madrid, s katerim se bo Liverpool konec meseca pomeril v finalu Lige prvakov.

