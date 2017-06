Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Ante Šimundža se bo predstavil 26. junija. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Ante Šimundža se vrača v Muro

Največje uspehe žel v Mariboru

18. junij 2017 ob 10:48

Murska Sobota - MMC RTV SLO

Nogometni trener Ante Šimundža se po štirih letih vrača v Muro, ki jo bo spet skušal popeljati v vrh slovenskega nogometa.

45-letni strokovnjak je takratno Muro 05 vodil že med letoma 2011 in 2013 in jo popeljal do tretjega mesta v državi. Na tem mestu je bil do konca sezone 2012/2013.

Največje uspehe je žel v Mariboru, s katerim je osvojil dva naslova državnega prvaka. Najboljši slovenski klub je v sezoni 2013/2014 popeljal v izločilne boje Evropske lige, leto kasneje pa še v Ligo prvakov.

Uradna predstavitev bo 26. junija.

Mura je v zadnji sezoni v tretjeligaški konkurenci vzhod osvojila drugo mesto.

S. J.