Aubamayang Borussii priboril Ligo prvakov, sebi pa naziv najboljšega strelca

Köln prvič po 25 letih v enega izmed glavnih evropskih pokalov

20. maj 2017 ob 20:50

Dortmund - MMC RTV SLO

Nogometaši Borussie Dortmund so si z zadetkom Pierra Emericka Aubameyanga v 89. minuti z 11-metrovke zagotovili neposredno uvrstitev v Ligo prvakov. V zadnjem krogu Bundeslige so s 4:3 premagali Werder.

Aubameyang je v 42. minuti zadel tudi za vodstvo z 2:1 in se z dvema goloma prebila na vrh lestvice strelcev. V tej sezoni je mrežo zatresel 31-krat, dosegel je zadetek več kot Robert Lewandowski, ki se ob zmagi Bayerna nad Freiburgom s 4:1 in proslavi 27. naslova prvaka (petega zaporednega) ni vpisal med strelce.

Dortmundčani so zaostajali z 0:1 in v 68. minuti tudi z 2:3, nato pa slavili po zaslugi dveh 11-metrovk. V 75. minuti je z bele točke zadel tudi Marco Reus. Borussia je prvenstvo končala dve točki pred Hoffenheimom, ki se je z Augsburgom razšel brez golov. Hoffenheim bo uvrstitev v Ligo prvakov naskakoval prek kvalifikacij.

V Evropsko ligo se je z zmago nad Mainzem z 2:0 uvrstil Köln, ki bo v evropskih pokalih igral prvič po 25 letih, če izvzamemo njegova nastopa v Pokalu Intertoto, kjer se je leta 1995 v Velenju srečal tudi z Rudarjem (0:1). V kvalifikacije za Evropsko ligo pa bo morala Hertha (tako kot Köln je zbrala 49 točk), ki je za konec kar z 2:6 izgubila proti Bayerju iz Leverkusna. Kevina Kampla ni bilo v ekipi gostov.

Že pred zadnjim krogom je bilo jasno, da se od elite poslavljata Ingolstadt in Darmstadt, v dodatnih kvalifikacijah za obstanek proti tretjeuvrščeni ekipi druge lige (najverjetneje bo to Eintracht Braunschweig Nika Omladiča) pa bo igral Wolfsburg, prvak iz leta 2009, ki je v neposrednem obračunu za izogib "play-outu" izgubil v Hamburgu z 2:1. Do 88. minute mu je dobro kazalo, nato pa je zmagoviti in zlata vreden zadetek za gostitelje dosegel Luca Waldschmidt.

34. krog:

BAYERN - FREIBURG 4:1 (1:0)

Robben 4., Vidal 73., Ribery 91., Kimmich 95.; Petersen 76.

BORUSSIA (D) - WERDER 4:3 (2:1)

Reus 32., 75./11-m, Aubameyang 42., 89./11-m; Junuzović 7., Bartels 46., Kruse 68.



BORUSSIA (M) - DARMSTADT 2:2 (0:0)

Hazard 50., Raffael 65.; Schipplock 63., Heller 90.



HERTHA - BAYER LEVERKUSEN 2:6 (0:3)

Weiser 71., Allagui 86./11-m; Hernandez 5., Havertz 31., 45., Kiessling 64./11-m, Aranguiz 81./11-m, Pohjanpalo 91.

Kampla (Bayer) ni bilo v ekipi.

KÖLN - MAINZ 2:0 (1:0)

Hector 43., Osako 87.

Maroh (Köln) je bil na klopi.

HAMBURGER SV - WOLFSBURG 2:1 (1:1)

Kostić 32., Waldschmidt 88.; Knoche 23.



INGOLSTADT - SCHALKE 1:1 (1:1)

Gross 41./11-m; Avdijaj 2.

RK: Stambouli 63./Schalke

Fährmann (Schalke) je v 64. minuti ubranil 11-m Lezcanu.



HOFFENHEIM - AUGSBURG 0:0



EINTRACHT - RB LEIPZIG 2:2 (0:1)

Vallejo 83., Blum 90.; Sabitzer 25., Poulsen 56.

Končna lestvica:

BAYERN 34 25 7 2 89:22 82 RB LEIPZIG 34 20 7 7 66:39 67 BORUSSIA (D) 34 18 10 6 72:40 64 HOFFENHEIM 34 16 14 4 64:37 62 KÖLN 34 12 13 9 51:42 49 HERTHA 34 15 4 15 43:47 49 FREIBURG 34 14 6 14 42:60 48 WERDER 34 13 6 15 61:64 45 BORUSSIA (M) 34 12 9 13 45:49 45 SCHALKE 34 11 10 13 45:40 43 EINTRACHT 34 11 9 14 36:43 42 BAYER (L) 34 11 8 15 53:55 41 AUGSBURG 34 9 11 14 35:51 38 HAMBURGER SV 34 10 8 16 33:61 38 MAINZ 34 10 7 17 44:55 37 WOLFSBURG 34 10 7 17 34:52 37 INGOLSTADT 34 8 8 18 36:57 32 DARMSTADT 34 7 4 23 28:63 25

M. R., foto: Reuters in EPA