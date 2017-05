Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Pierre-Emerick Aubameyang se, kot kaže, seli v francosko prestolnico. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Aubameyang za 70 milijonov evrov na pragu PSG-ja

Francoski mediji pravijo, da je posel sklenjen

31. maj 2017 ob 12:06

Pariz - MMC RTV SLO

Najboljši strelec nemškega nogometnega prvenstva Pierre-Emerick Aubameyang naj bi bil povsem blizu prestopa iz dortmundske Borussie v Paris SG.

Po poročanju francoskih medijev so se Parižani in Dortmundčani že dogovorili o višini odškodnine, ki naj bi znašala 70 milijonov evrov. 27-letni Gabonec naj bi na sezono zaslužil 10 milijonov evrov, dodatnih 5 naj bi mu jih kapnilo na račun takoj ob podpisu pogodbe. Novica o dogovorjeni odškodnini je prišla le dan zatem, ko so poročali, da je hitronogi napadalec kupil hišo v pariškem predmestju Neuilly-sur-Seine.

Aubameyang je v Bundesligi dosegel 31 golov na 31 tekmah, ki jih je začel. V Ligi prvakov je zatresel mrežo sedemkrat v osmih obračunih. Za njegove usluge so se zanimali številni evropski velikani, vendar so bili, kot kaže, najbolj konkretni Francozi.

Aubameyang je v Franciji igral pred prihodom v Nemčijo. Branil je barve Dijona, Lilla, Monaca in St. Etienna, od koder je odšel v Dortmund.

Paris SG po odhodu Zlatana Ibrahimovića ni zadržal francoske krone, ki mu jo je speljal Monaco. Najbolj boleč poraz so Parižani doživeli v Ligi prvakov, potem ko so po domači zmagi s 4:0 izgubili proti Barceloni z 1:6 in izpadli iz nadaljnjega tekmovanja.

Naslednja tarča Pariza naj bi bil nogometaš Arsenala Alexis Sanchez.

