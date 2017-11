Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.5 od 12 glasov Ocenite to novico! Benjamin Verbič je bil najboljši igralec tekme na stadionu Parken. Foto: Reuters Josip Iličić je bil natančen z bele točke. Foto: Reuters Matjaž Kek je bil zelo zaskrbljen na klopi. Njegovi izbranci so daleč od šampionske forme iz lanske sezone. Foto: Reuters Dominik Prokop je bil najboljši igralec tekme na Rujevici. Foto: Reuters Sorodne novice Iličić z golom in dvema podajama zrežiral zmago Atalante Dodaj v

Austria še poglobila krizo Rijeke, Verbič potopil Zlin

Iličić znova zatresel mrežo Apollona

2. november 2017 ob 19:00,

zadnji poseg: 2. november 2017 ob 21:50

Reka - MMC RTV SLO

Rijeka je na Rujevici prikazala novo zelo slabo predstavo. V zadnje pol ure so bili izbranci Matjaža Keka popolnoma razglašeni in v 4. krogu Evropske lige proti dunajski Austrii niso imeli možnosti. Izgubili so kar z 1:4.

Pred dvema tednoma so hrvaški prvaki na Dunaju zmagali s 3:1 in tokrat so upali na nove tri točke, ki bi podaljšale upanje na prezimitev v Evropi.

Mladi Prokop nerešljiva uganka za Rečane

Težave za gostitelje so se začele štiri minute pred odmorom, ko je Dominik Prokop v samostojnem prodoru premešal obrambo in nato matiral še Andreja Prskala.

Po uri igre je Alexander Gorgon v kazenskem prostoru sijajno zaposlil Domagoja Pavičića, ki je z desno nogo izenačil. Veselje na Rujevici ni trajalo niti minuto. Dunajčani so krenili s sredine igrišča, Petar Gluhaković je z desne strani podal v kazenski prostor, kjer so branilci Rijeke pustili 20-letnega Prokopa popolnoma samega in ni mu bilo težko še drugič zatresti mreže.

Po izključitvi Mišića gostitelji nemočni

Gostitelji so bili vse bolj živčni. V 72. minuti je Josip Mišić izgubil živce, zapletel se je s Prokopom, ki je tudi teatralno padel, sodnik Jakob Kehlet pa je Mišiću pokazal rdeči karton. Z igralcem več so bili Dunajčani še nevarnejši. V 73. minuti je Raphael Holzhauser podal s prostega strela z desne strani, Gorgon je žogo podaljšal pred svoja vrata, kjer je Tarkan Serbest z glavo povišal na 1:3. Končni izid je postavil rezervist Christoph Monschein šest minut pred koncem.

Kek prevzel odgovornost

"Po taki predstavi si več nismo zaslužili. Vse skupaj je bilo premalo. Najbolj žal mi je navijačev, ki so prišli na tekmo. Vsi porazi so zelo vplivali na ekipo, ki je nesigurna. Austria je odigrala precej bolj natančno in unovčila naše težave. Uspeli smo izenačiti na 1:1, po rdečem kartonu pa smo popolnoma padli. Vratar Prskalo je preprečil pravo katastrofo. Rijeka je v veliki krizi, čaka me precej pogovorov. Potrebna bo temeljita analiza. Mi smo hrvaški prvaki in tako ne moremo več igrati naprej," je bil razočaran Kek.

"Odgovoren sem za izide te ekipe. Sezona je še dolga, marsikaj se še lahko popravi, zdaj ni čas za nervozo. Vsi skupaj se moramo umiriti," je še dodal nekdanji slovenski selektor. Do konca skupinskega dela čaka Rečane še težko gostovanje v Atenah, v zadnjem krogu pa na Rujevico prihaja Milan.

V hrvaškem prvenstvu je Rijeka izgubila zadnje tri tekme in ima že devet točk zaostanka za Dinamom. Zagrebčani imajo zelo močno zasedbo in težko je pričakovati, da bodo zapravili tako prednost.

Iličić natančen z enajstih metrov

Josip Iličić, ki je proti Apollonu blestel že v Bergamu, je zadel tudi v Nikoziji z najstrožje kazni. Gostitelji so v sodnikovem dodatku iztržili točko (1:1).

Na stadionu Neo GSP so gostje povedli v 35. minuti, ko je brazilski vezist Alef naredil prekršek nad Iličićem pri skoku za žogo v kazenskem prostoru. Slovenski reprezentant si je nastavil žogo na belo točko in z levico zatresel mrežo. Igral je do 54. minute, Jasmin Kurtić pa je bil zamenjan v 70. minuti. Vse je že kazalo, da se bo Atalanta že prebila med najboljših 32 v Evropski ligi, ko je Emilio Zelaya v 94. minuti z glavo Apollonu priigral točko.

Verbič z dvema goloma junak na stadionu Parken

Köbenhavn je z zmago nad Zlinom s 3:0 prevzel vodstvo v skupini F. Michael Luftner je bil natančen z glavo po podaji Pierra Bengtssona s prostega strela. V drugem polčasu je na prizorišče stopil Benjamin Verbič in navdušil navijače na stadionu Parken. V 49. minuti je z 20 metrov z desno nogo velemojstrsko zavrtinčil žogo tik ob vratnici v mrežo. V 92. minuti si je izmenjal dvojno podajo z Dannyjem Amankwaajem, nato pa z leve strani poslal žogo pod prečko.

4. krog, skupina A:

SLAVIA PRAGA - VILLARREAL 0:2 (0:1)

Bacca 15., Deli 89./ag

MACCABI TEL AVIV - ASTANA 0:1 (0:0)

Twumasi 57.

Lestvica: VILLARREAL 4 2 2 0 7:3 8 ASTANA 4 2 1 1 7:4 7 SLAVIA PRAGA 4 1 2 1 4:5 5 MACCABI TEL AVIV 4 0 1 3 0:6 1

Skupina B:

YOUNG BOYS - DINAMO KIJEV 0:1 (0:0)

Bujalski 70.

PARTIZAN - SKENDERBEU 2:0 (1:0)

Tošić 39., Tawamba 66.

Lestvica: DINAMO KIJEV * 4 3 1 0 9:5 10 PARTIZAN 4 1 2 1 5:4 5 YOUNG BOYS 4 0 3 1 4:5 3 SKENDERBEU 4 0 2 2 2:6 2 * - v šestnajstini finala

Skupina C:

LUDOGOREC - BRAGA 1:1 (0:0)

Marcelinho 68.; Fransergio 83.

ISTANBUL BASAKSEHIR - HOFFENHEIM 1:1 (0:0)

Višća 93.; Grillitsch 47.

Lestvica: LUDOGOREC 4 2 2 0 5:2 8 BRAGA 4 2 1 1 5:5 7 HOFFENHEIM 4 1 1 2 6:6 4 ISTANBUL BASAKSEHIR 4 0 2 2 3:6 2

Skupina D:

AEK ATENE - MILAN 0:0



RIJEKA - AUSTRIA DUNAJ 1:4 (0:1)

Pavičić 61.; Prokop 41., 62., Serbest 74., Monschein 83.

RK: Mišić 72./Rijeka

Rijeka: Prskalo, Vešović, Punčec, Župarić, Žuta, Bradarić, Mišić, Acosty (55./Kvržić), Pavičić, Heber (53./Matei), Gorgon (84./Puljić).

Austria Dunaj: Pentz, Gluhaković, Mohammed, Westermann, Salamon, Serbest, Holzhauser, Tajouri (85./Sarkaria), Prokop (90./Abullahi), Felipe Pires, Friesenbichler (70./Monschein).

Sodnik: Jakob Kehlet (Danska)

Lestvica: MILAN 4 2 2 0 8:3 8 AEK ATENE 4 1 3 0 4:3 6 AUSTRIA DUNAJ 4 1 1 2 8:11 4 RIJEKA 4 1 0 3 7:10 3

Skupina E:

LYON - EVERTON 3:0 (0:0)

Traore 68., Aouar 76., Depay 88.

RK: Schneiderlin 80./Everton

APOLLON LIMASSOL - ATALANTA 1:1 (0:1)

Zelaya 94.; Iličić 35./11-m

Apollon Limassol: Bruno Vale, Joao Pedro, Yuste, Alef, Vasiliou, Sachetti, Alex da Silva (76./Maglica), Allan, Adrian Sardinero (64./Schembri), Zelaya, Papoulis (58./Jakolis).

Atalanta: Berisha, Masiello, Caldara, Palomino, Hateboer, Cristante (81./De Roon), Freuler, Spinazzola, Iličić (54./Orsolini), Petagna, Kurtić (69./Gosens).

Sodnik: Andris Treimanis (Latvija)

Lestvica: ATALANTA 4 2 2 0 8:3 8 LYON 4 2 2 0 7:3 8 APOLLON LIMASSOL 4 0 3 1 5:7 3 EVERTON 4 0 1 3 3:10 1

Skupina F:

LOKOMOTIVA MOSKVA - ŠERIF TIRASPOL 1:2 (1:1)

Farfan 26.; Badibanga 41., Brezovec 58.

KÖBENHAVN - ZLIN 3:0 (1:0)

Luftner 40., Verbič 49., 92.

Verbič je igral vso tekmo.

Lestvica: KÖBENHAVN 4 1 3 0 4:1 6 ŠERIF TIRASPOL 4 1 3 0 3:2 6 LOKOMOTIVA MOSKVA 4 1 2 1 5:3 5 ZLIN 4 0 2 2 1:7 2



Danes ob 21.05, skupina G:

STEAUA BUKAREŠTA - HAPOEL BER ŠEVA

VIKTORIA PLZEN - LUGANO

Lestvica: STEAUA BUKAREŠTA 3 3 0 0 7:2 9 LUGANO 3 1 0 2 5:6 3 VIKTORIA PLZEN 3 1 0 2 5:7 3 HAPOEL BER ŠEVA 3 1 0 2 4:6 3

Skupina H:

KÖLN - BATE BORISOV 1:2 (1:2)

Zoller 16.; Milunović 31., Signevič 33.

Maroh (Köln) je začel tekmo.



ARSENAL - CRVENA ZVEZDA 0:0 (0:0)

Arsenal: Macey, Nelson, Debuchy, Elneny, Holding, Maitland-Niles, Coquelin, Willock, Walcott, Giroud, Wilshere.

Crvena zvezda: Borjan, Stojković, Le Tallec, Savić, Gobeljić, Krstičić, Donald, Srnić, Kanga, Radonjić, Boakye.

Sodnik: Luca Banti (Italija)

Lestvica: ARSENAL 3 3 0 0 8:3 9 CRVENA ZVEZDA 3 1 1 1 2:2 4 BATE BORISOV 3 1 1 1 4:5 4 KÖLN 3 0 0 3 1:5 0

Skupina I:

VITORIA GUIMARAES - MARSEILLE



SALZBURG - KONYASPOR

Lestvica: SALZBURG 3 2 1 0 4:1 7 MARSEILLE 3 2 0 1 3:2 6 KONYASPOR 3 1 0 2 2:4 3 VITORIA GUIMARAES 3 0 1 2 3:5 1

Skupina J:

HERTHA BERLIN - ZORJA LUGANSK



ATHLETIC BILBAO - ÖSTERSUND

Lestvica: ÖSTERSUND 3 2 1 0 5:2 7 ZORJA LUGANSK 3 2 0 1 3:3 6 ATHLETIC BILBAO 3 0 2 1 2:3 2 HERTHA BERLIN 3 0 1 2 1:3 1

Skupina K:

LAZIO - NICE



VITESSE - ZULTE WAREGEM

Lestvica: LAZIO 3 3 0 0 8:3 9 NICE 3 2 0 1 9:4 6 VITESSE 3 0 1 2 3:7 1 ZULTE WAREGEM 3 0 1 2 2:8 1

Skupina L:

ROSENBORG - ZENIT ST. PETERBURG



REAL SOCIEDAD - VARDAR

Lestvica: ZENIT ST. PETERBURG 3 3 0 0 11:2 9 REAL SOCIEDAD 3 2 0 1 11:3 6 ROSENBORG 3 1 0 2 4:8 3 VARDAR 3 0 0 3 1:14 0

A. G.