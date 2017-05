Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Gareth Bale je povsem nared in pripravljen na spopad z Juventusom v domačem Cardiffu. Foto: Reuters Isco je v odsotnosti Balea blestel. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Bale ali Isco? Mediji in navijači izbrali, Zidane še ne

Tekma bo v soboto ob 20.45 v Cardiffu

30. maj 2017 ob 16:59

Madrid - MMC RTV SLO

Trener Reala Zinedine Zidane ima pred sobotnim finalom Lige prvakov proti Juventusu le eno dilemo - Bale ali Isco? Španski mediji so na strani Isca, a Zidane je odločen, da ne bo podlegel pritisku.

Realova najdražja okrepitev Bale ni igral vse od derbija z Barcelono 23. aprila, ko si je poškodoval dimlje. Zdaj je Valižan okreval in je na razpolago trenerju za finalno tekmo pred svojimi navijači v Cardiffu.

Španski mediji in navijači so na strani Isca, ki je blestel v odsotnosti Balea in je na zadnjih osmih tekmah zabil pet golov ter prispeval tri podaje. Zidane ni izdal, kdo bo začel tekmo. "Seveda je normalno, da poteka debata. Oba sta zelo pomembna igralca. Vsak lahko izrazi svoje mnenje, toda to name ne bo vplivalo pri izbiri," je povedal Zidane in dodal: "Najbolj pomembno je, da so vsi zdravi in pripravljeni za dvoboj."

Balea so tudi v tej sezoni zaustavile poškodbe, zaradi katerih je začel le 24 tekem v vseh tekmovanjih, kar je najmanj v štirih sezonah po prestopu iz Tottenhama. Dosegel je devet zadetkov. Bale je bl eden izmed ključnih igralcev v treh velikih finalih Reala v zadnjih treh letih. Leta 2014 je zadel proti Barceloni v finalu španskega pokala in v finalu Lige prvakov proti Atleticu. Lani je v finalu Lige prvakov proti istemu nasprotniku prispeval podajo in bil uspešen pri izvajanju enajstmetrovk.

"Garethu ni treba meni prav nič povedati. Je pripravljen, trenira z nami in je zelo vznemirjen pred tekmo," je povedal Zidane. "Vem, da je motiviran, toda mene zanima le, kako je pripravljen za tekmo. Tako Bale kot Isco sta zelo dobra igralca, ljudje govorijo o enem ali drugem, toda lahko igrata tudi skupaj. Odigrala sta 16 tekem skupaj," je dejal Zidane. Francoski strateg bo morda tudi poskušal z obema, a skoraj zagotovo ne od začetka.

"Najpomembneje je, da sta v dobri pripravljenosti ob koncu sezone, Gareth morda malce manj, ker je bil poškodovan, toda okreval je dobro. Vemo, kakšen nogometaš je Isco. To je pokazal skozi celotno sezono, toda najvažneje je, da so vsi naši igralci v vrhunski formi," je zaključil Zidane.

Finale Lige prvakov bo v soboto ob 20.45 v Cardiffu.

Verjetna postava Reala:

Navas, Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo, Casemiro, Kroos, Modrić, Bale (Isco), Benzema, Ronaldo.

R. K.