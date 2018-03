Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 9 glasov Ocenite to novico! Lionelu Messiju je v prvem polčasu uspelo matirati domačo obrambo, ki pa je bila v drugem dovolj trdna za veliko točko Las Palmasa. Foto: Reuters Ob strelu Jonathana Callerija je bil Marc Andre ter Stegen brez moči. Foto: Reuters Sorodne novice Ronaldo počival, Moreno zadal Realu nov poraz Dodaj v

Barca pred derbijem z Atleticom oddala točki v Las Palmasu

Lahoz razburil Barcelonine nogometaše

1. marec 2018 ob 23:11

Las Palmas - MMC RTV SLO

V 26. krogu so nogometaši Barcelone remizirali z Las Palmasom (1:1), tako da imajo pred nedeljskim dvobojem vodilnih moštev La lige pet točk naskoka pred Atleticom.

Medtem ko so se Madridčani za derbi ogreli z zmago nad Leganesom (4:0) – blestel je Antoine Griezmann s štirimi zadetki –, pa je Barca na Gran Canarii, kjer se domača zasedba bori za obstanek med špansko elito, osvojila le točko. Na zadnjih petih tekmah je Barcelona trikrat oddala točki, Atletico pa je v tem obdobju dobil vseh 15 in tako zaostanek pred medsebojnim obračunom z 11 znižal le na pet točk.

Gostje iz Katalonije so dobro začeli tekmo. V osmi minuti sta se sicer izkazala vratar Leandro Chichizola in branilec Alex Galvez, ki sta zaustavila protinapad Lionela Messija in Luisa Suareza. Argentinski čuvaj mreže Las Palmasa je zatem lepo ubranil še poskus Messija s prostega strela, nemočen pa je bil, ko je njegov rojak v 21. minuti mojstrsko z roba kazenskega prostora izvedel prosti strel in nekoliko z desne strani zadel desni zgornji vratarjev kot.

Sodnik Antonio Mateu Lahoz je ob koncu prvega polčasa razburil Barcine nogometaše, potem ko je domači vratar z roko igral zunaj kazenskega prostora, a je piščalka ostala nema. Je pa sodnik zapiskal na začetku drugega dela, ko je v kazenskem prostoru ob Sergiju Robertu po kotu padel Aguirregaray. Žoga je zadela vratnico, zatem pa naj bi v roko zadela Lucasa Digneja, čeprav se je v počasnem posnetku slabo videlo. Lahoz je pokazal na belo točko, kar je izkoristil Calleri in žogo poslal pod prečko. To se je izkazalo za odločilen trenutek, saj Barci kljub napadom ni uspelo še enkrat zatresti domače mreže.

26. krog:

LAS PALMAS - BARCELONA 1:1 (0:1)

Calleri 48./11-m; Messi 21.

Las Palmas: Chichizola, Aguirregaray, Galvez, Navarro, Castellano (76./Michel), Etebo, Gomez (70./Aquilani), Tana, Jairo (85./David Garcia), Halilović, Calleri.

Barcelona: ter Stegen, Sergi Roberto, Umtiti, Vermaelen, Digne, Busquets, Paulinho (63./Rakitić), Iniesta (75./Dembele), Vidal (57./Coutinho), Messi, Saurez.

Sodnik: Antonio Mateu Lahoz

BETIS - REAL SOCIEDAD 0:0

ALAVES - LEVANTE 1:0 (0:0)

Laguardia 90.

RK: Munir 77.; Chema 29.

Manu Garcia (Alaves) je v 32. minuti zapravil 11-m, streljal je mimo vrat.

Že odigrano:

ESPANYOL - REAL MADRID 1:0 (0:0)

Moreno 93.

GIRONA - CELTA VIGO 1:0 (0:0)

Portu 14.

GETAFE - DEPORTIVO 3:0 (2:0)

Angel 40., Boveda 44./ag, Molina 82.

MALAGA - SEVILLA 0:1 (0:1)

J. Correa 15.

ATHLETIC BILBAO - VALENCIA 1:1 (0:1)

De Marcos 49.; Kondogbia 23.

Aduriz (Athletic) je v 36. minuti zapravil 11-m.

EIBAR - VILLARREAL 1:0 (1:0)

Kike 16.

ATLETICO MADRID - LEGANES 4:0 (2:0)

Griezmann 26., 35., 56., 67.

Oblak (Atletico) je branil vso tekmo.

Lestvica: BARCELONA 26 20 6 0 69:13 66 ATLETICO MADRID 26 18 7 1 45:11 61 REAL MADRID 26 15 6 5 62:28 51 VALENCIA 26 15 5 6 50:30 50 SEVILLA 26 13 3 10 34:40 42 VILLARREAL 26 12 5 9 36:30 41 EIBAR 26 11 5 10 33:38 38 GIRONA 26 10 7 9 36:36 37 REAL BETIS 26 11 4 11 43:50 37 GETAFE 26 9 9 8 32:22 36 CELTA VIGO 26 10 5 11 43:38 35 ATHLETIC BILBAO 26 7 11 8 27:29 32 ESPANYOL 26 7 10 9 23:32 31 ALAVES 26 10 1 15 23:37 31 REAL SOCIEDAD 26 8 6 12 47:47 30 LEGANES 26 8 6 12 21:32 30 LEVANTE 26 3 11 12 21:41 20 LAS PALMAS 26 5 5 16 19:53 20 DEPORTIVO 26 4 6 16 24:56 18 MALAGA 26 3 4 19 16:41 13

