Barcelona s "petardo" do četrtega zaporednega pokala

Sevilla v finalu popolnoma nemočna

V finalu španskega kraljevega pokala so nogometaši Barcelone na stadionu Wanda Metropolitano v Madridu odpravili Sevillo kar s 5:0. Katalonci so osvojili že četrto zaporedno lovoriko in skupno 30. v tem tekmovanju.

Ekipi sta se srečali v finalu pokala že pred dvema letoma na stadionu Vincente Calderon, ko je bila Barcelona boljša z 2:0 po podaljšku. Izbranci Ernesta Valverdeja še nimajo poraza v španskem prvenstvu in si lahko že naslednji konec tedna v La Coruni zagotovijo nov naslov prvaka. Sevilla je igrala v devetem pokalnem finalu, lovoriko je osvojila v letih 1935, 1939, 1948, 2007 in 2010.

Barcelona je imela veliko premoč (streli 17:14, v okvir vrat 9:5, koti 7:2, posest 64:36 %).

Suarez kronal udaren uvod Barcelone

Katalonci so od prve minute pritisnili. V 9. minuti je Lionel Messi s 25 metrov odlično izvedel prosti strel, žogo je zavrtinčil prek živega zidu, vendar je bil David Soria na pravem mestu, žogo je uspel odbiti v kot. Sevilla se nikakor ni uspela otresti pritiska. Po četrt ure igre je Barcelona povedla. Vratar Jasper Cillesson je poslal dolgo žogo na polovico Andaluzijcev, obramba je pozabila na Philippa Coutinha, ki je ušel in z desne strani v idealnem trenutku podal pred vrata, kjer se je Luis Suarez izognil prepovedanemu položaju in z bližine zatresel mrežo.

Messi že do odmora odločil zmagovalca

V 28. minuti je Andres Iniesta z 20 metrov stresel prečko. Tri minute zatem je Messi povišal na 0:2, Jordi Alba je s peto sijajno zaposlil argentinskega virtuoza, ki je z levico ukanil Sorio. Pet minut pred odmorom sta si Suarez in Messi izmenjala dvojno podajo. Argentinec je sijajno poslal žogo med tremi branilci Seville, Suarez pa je z desno nogo kronal izjemen prvi polčas Barce.

Coutinho postavil piko na i

Sijajna kombinatorika Barcelone se je nadaljevala tudi na začetku drugega polčasa. Iniesta in Messi sta si na desni strani izmenjala dvojno podajo, kapetan je prodrl v kazenski prostor, švignil mimo vratarja Sorie in z desno nogo poslal žogo v prazno mrežo. Sevilla je delovala kot razbita vojska. V 69. minuti je Clement Lenglet v kazenskem prostoru zaustavil žogo z roko in Coutinho je z bele točke postavil končni izid.

Stoječe ovacije za kapetana Iniesto

Prav poseben trenutek se je zgodil dve minuti pred koncem. Iniesta je zapustil zelenico ob stoječih ovacijah s tribun, ploskali so mu tudi navijači Seville. Čustva so ga premagala in na klopi je potočil nekaj solz. Kapetan je zelo verjetno odigral eno izmed zadnjih velikih tekem v dresu Barcelone. Poleti naj bi se preselil na Kitajsko. Prvi pokal v letošnji sezoni je že dvignil, prvenstvenega pa bo maja.

Suarez še vedno jezen zaradi poraza v Rimu

Dvojna krona je vsekakor velik uspeh, a grenak poraz po izpadu v četrtfinalu Lige prvakov ostaja. Barcelona je na Camp Nouu premagala Romo s 4:1, nato pa doživela polom na Olimpicu (0:3) in že tretje leto zapored ne bo igrala v polfinalu najelitnejšega klubskega tekmovanja na svetu.

"Kraljevi pokal je zelo pomembna lovorika, a to ne ublaži poraza, ki smo si ga privoščili v Rimu. Mislil sem, da lahko pridemo zelo daleč tudi v Evropi. Kar čuden občutek je, ker ne bomo igrali v polfinalu," je pojasnil Luis Suarez.

Montella: Ko je Barcelona v taki formi, jo je nemogoče zaustaviti

"Barcelona je igrala odlično. Ko so v taki formi, jih je nemogoče zaustaviti. Messi, Iniesta in Suarez so zunajserijski nogometaši. Nismo v najboljši formi v zadnjih tednih in moram se opravičiti našim navijačem, ki so nas kljub visokem zaostanku glasno podpirali. Zares so fantastični," je poudaril trener Seville Vincenzo Montella. Andaluzijci so izpadli v četrtfinalu Lige prvakov proti Bayernu (1:2 in 0:0), v prvenstvu pa so na skromnem sedmem mestu.

Finale, Madrid, Wanda Metropolitano:

Sevilla - BARCELONA 0:5 (0:3)

Suarez 14., 40., Messi 31., Iniesta 52., Coutinho 69./11-m

Sevilla: Soria, Jesus Navas, Mercado , Lenglet, Escudero , Banega, N'Zonzi, Sarabia ( 82./Layun), Vazquez ( 86./Nolito), Correa ( 46./Sandro Ramirez), Muriel.

Barcelona: Cillessen, Sergi Roberto, Pique, Umtiti, Jordi Alba, Coutinho ( 82./Dembele), Rakitić, Busquets ( 76./Paulinho), Iniesta ( 88./D. Suarez), Messi, L. Suarez.



Sodnik: Jesus Gil Manzano

