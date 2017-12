Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Kingsley Coman je mojstrsko zaustavil žogo z desnico in si jo naravnal na levico, nato pa jo s petih metrov poslal pod prečko. Francoz je bil najboljši igralec tekme na Allianz Areni, tri minute pred koncem je priigral tudi najstrožjo kazen, ko ga je podrl Martin Harnik. Foto: Reuters Edini zadetek za Hannover je dosegel Charlison Benschop. Foto: Reuters Borussia je popolnoma izgubila priključek do prvega mesta in trener Peter Bosz bo težko ostal na klopi tudi v spomladanskem delu. Foto: Reuters Dodaj v

Bayern po polomu Leipziga povišal naskok na vrhu

Borussia Dortmund do točke v Leverkusnu

2. december 2017 ob 21:07

München - MMC RTV SLO

Nogometaši Leipziga so v 14. krogu Bundeslige doživeli visok poraz, Hoffenheim je v drugem polčasu napolnil mrežo rdečih bikov (4:0). Bayern se je z zmago nad Hannovrom s 3:1 utrdil na vrhu.

Jupp Heynckes, ki je prejšnjo soboto v rodnem Mönchengladbachu doživel prvi poraz na klopi Bavarcev po vrnitvi na klop, je takoj postavil povratnika po poškodbi Thomasa Müllerja v začetno postavo. 72-letni strateg je sredi tedna zanikal možnost, da bi podaljšal pogodbo. Predsednik Uli Hoeness si ga zelo želi zadržati tudi po 30. juniju 2018.



Videosodnik razveljavil zadetek Lewandowskega

Veliko premoč gostiteljev je v 17. minuti kronal Arturo Vidal, ki je bil natančen z glavo po podaji Müllerja. Čilenec je že v 8. minuti z roba kazenskega prostora zadel vratnico.

V 24. minuti je Müller natančno podal pred vrata, kjer je Robert Lewandowski podstavil nogo pred vratarjem Philippom Tschaunerjem. Poljski napdalec je v drugem poskusu zatresel mrežo in se veselil zadetka, ki pa je bil po posvetu sodnika Guida Winkmanna z videosodnikom razveljavljen.

Füllkrug nenatančen s ponovljene najstrožje kazni

Bavarci so se še čudili, ko je Hannover že izvedel hiter napad. Felix Klaus je prišel sam pred Svena Ulreicha, ki ga je podrl. Napadalec Niclas Füllkrug je z bele točke zatresel mrežo, a je Winkmann zadetek razveljavil, saj so gostje prehitro krenili v kazenski prostor ob izvajanju najstrožje kazni. V drugem poskusu se je Füllkrug odločil za isti kot, a je bil Ulreich pripravljen in žogo je uspel odbiti.

Hannover je vseeno uspel izenačiti v prvem polčasu. Devet minut pred odmorom je Charlison Benschop zadel z glavo po podaji iz kota. Bayern je prejel prvi zadetek po podaji iz kota po februarja 2015.

Coman neustavljiv za obrambo gostov

V drugem polčasu so gostitelji popolnoma stisnili izbrance Andreja Breitenreiterja pred njihova vrata. V 67. minuti je Müller z leve strani podal pred vrata, kjer si je Kingsley Coman mojstrsko zaustavil žogo z desnico in si jo naravnal na levico, nato pa jo s petih metrov poslal pod prečko. Francoz je bil najboljši igralec tekme na Allianz Areni, tri minute pred koncem je priigral tudi najstrožjo kazen, ko ga je podrl Martin Harnik. Najboljši strelec Bundeslige Lewandowski je bil zanesljiv izvajalec. V zadnji minuti je zavrđšalo na tribunah, saj se je vrnil Franck Ribery, ki je bil dva meseca poškodovan.

Evrogol Gnabryja s polovice igrišča

RB Leipzig zdaj zaostaja šest točk. Hoffenheim je mrežo rdečih bikov načel v 13. minuti. Nadiem Amiri je zadel po natančni podaji Lukasa Ruppa. V 52. minuti je na 2:0 povišal Serge Gnabry, ki je po uri igre dosegel še pravi evrogol. S polovice igrišča je lobal vratarja gostov Petra Gulacsija, ki je stal precej zunal vrat. Končni izid je postavil Mark Uth po protinapadu tri minute pred koncem. Kevin Kampl je igral vso tekmo, v sredo pa ima priložnost, da se s soigralci prebije v osmino finala Lige prvakov.

Dortmundčani do točke v Leverkusnu

Pred mesecem in pol je bila dortmundska Borussia še vodilna na lestvici. Po sedmih tekmah brez zmage je padla že na šesto mesto. V Leverkusnu so črno-rumeni remizirali (1:1). Po pol ure igre je Bayer povedel, napadalec Kevin Volland je s svoje polovice krenil v protinapad, uspel je potisniti žogo mimo vratarja Romana Bürkija, ki je stekel proti njemu in nato zlahka poskrbel za vodstvo "farmacevtov". Štiri minute pred odmorom je Wendell prejel rdeči karton, ko je pokosil Gonzala Castra. Zadel ga je v gleženj in Castro jeseni ne bo več igral.

V drugem polčasu je Borussia z igralcem več močno pritiskala. Izenačila je v 73. minuti, ko je Andrej Jarmolenko unovčil podajo Andreja Schürrleja. Borussia je popolnoma izgubila priključek do prvega mesta in trener Peter Bosz bo težko ostal na klopi tudi v spomladanskem delu.

NEMŠKO PRVENSTVO, 14. KROG

FREIBURG - HAMBURGER SV 0:0



BAYERN - HANNOVER 3:1 (1:1)

Vidal 17., Coman 67., Lewandowski 87./11-m; Benschop 35.

Fullkrugu (Hannover) je vratar Bayerna v 29. minuti ubranil 11-m.

HOFFENHEIM - RB LEIPZIG 4:0 (1:0)

Amiri 13., Gnabry 52., 62., Uth 87.

Kampl (Leipzig) je igral vso tekmo.

WERDER - STUTTGART 1:0 (1:0)

Kruse 45.

BAYER LEVER. - BORUSSIA (D) 1:1 (1:0)

Volland 30.; Yarmolenko 73.

RK: Wendell 41./Bayer Leverkusen

MAINZ - AUGSBURG 1:3 (0:2)

Holtmann 85.; Gregoritsch 22., Finnbogason 43./11-m, 86.

SCHALKE - KÖLN 2:2 (1:0)

Burgstaller 36., Harit 72.; Guirassy

50., 77./11-m

RK: Osako 93./Köln

Maroh (Köln) ni bil v ekipi.



Nedelja ob 15.30:

HERTHA - EINTRACHT

Ob 18.00:

WOLFSBURG - BORUSSIA (M)

Lestvica: BAYERN 14 10 2 2 34:11 32 LEIPZIG 14 8 2 4 22:19 26 SCHALKE 14 7 4 3 22:16 25 BORUSSIA (M) 13 7 3 3 23:22 24 HOFFENHEIM 14 6 5 3 25:18 23 BORUSSIA (D) 14 6 4 4 34:21 22 AUGSBURG 14 6 4 4 21:16 22 BAYER LEVERKUSEN 14 5 6 3 27:19 21 EINTRACHT 13 5 4 4 14:13 19 HANNOVER 14 5 4 5 17:19 19 HERTHA 13 4 5 4 18:19 17 STUTTGART 14 5 2 7 13:17 17 MAINZ 14 4 3 7 15:22 15 WOLFSBURG 13 2 8 3 17:19 14 HAMBURGER SV 14 4 2 8 13:20 14 FREIBURG 14 2 6 6 9:25 12 WERDER 14 2 5 7 9:16 11 KÖLN 14 0 3 11 6:27 3

A. G.