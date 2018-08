Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Nogometaši Bayerna so tretjič zapored osvojili nemški superpokal. V Nemčiji nimajo pravega tekmeca, naslov državnega prvaka so osvojili že šestkrat zapored. Foto: Reuters Robert Lewandowski je želel oditi v madridski Real, kjer bi nasledil Cristiana Ronalda. Vodstvo Bayerna seveda Poljaka ni spustilo. Že na uvodni uradni tekmi nove sezone je odlični napadalec zadel kar trikrat. Foto: Reuters Niko Kovač je maja osvojil nemški pokal z Eintrachtom, zdaj pa se je vrnil v Frankfurt in se veselil zmage v superpokalu z Bayernom. Foto: Reuters Dodaj v

Bayern vrnil Eintrachtu z obrestmi - Lewandowski začel sezono s hat-trickom

Kovač odlično začel na klopi Bayerna

12. avgust 2018 ob 23:00

Frankfurt - MMC RTV SLO

Robert Lewandowski se je že sprijaznil, da ga vodstvo Bayerna ne spusti k madridskemu Realu. Poljak je dosegel hat-trick v nemškem superpokalu v Frankfurtu. Bayern je razbil Eintracht kar s 5:0.

19. maja je Niko Kovač popeljal Eintracht do največjega uspeha v tem stoletju. V pokalnem finalu v Berlinu je izjemni Ante Rebić (pogodbo je podaljšal do junija 2022) potopil Bayern (3:1), kar je bila vsekakor ena izmed največjih senzacij v nemškem nogometu v zadnjem desetletju.

Hrvaški strateg se je nato preselil v München. Poleti mu je šlo veliko stvari na roko, saj je svetovno prvenstvo potekalo brez učinka zvezdnikov Bayerna. Niti enega zadetka niso dosegli asi na SP-ju v Rusiji. Veterana Arjen Robben in Franck Ribery sta imela prosto poletje, Lewandowski je s Poljaki izpadel v predtekmovanju, prav tako pa so popolnoma odpovedali Nemci.

Motiv na začetku nove sezone je velik, že na zadnji pripravljalni tekmi prejšnjo nedeljo je Bayern prikazal zelo dobro igro proti Manchester Unitedu (1:0). Nemški superpokal je res najmanj pomembna lovorika v sezoni, želja pa je bila vseeno prisotna. Bayern ga je osvojil tretjič zapored, skupno pa že sedmič.

Lewandowski dvakrat natančen z glavo

Eintracht je na začetku tekme pritisnil, a Manuel Neuer ni imel veliko dela. V 21. minuti je Joshua Kimmich z desne strani podal pred vrata, kjer je Lewandowski z glavo zatresel mrežo. Pet minut zatem je najboljšega strelca Bundeslige razjezil kapetan Eintrachta David Abraham, sledilo je prerivanje, vročekrvni Marco Fabian je Poljaka udaril z roko v obraz in imel je srečo, da je ostal na zelenici. Gostitelji sploh niso bili zbrani, ko je Robben izvedel kot. Danski vratar Frederik Rönnow je zaplaval v prazno, Lewandowski pa je z glavo povišal na 0:2.

V sodnikovem dodatku prvega polčasa je napadalec Mijat Gačinović stekel sam proti Neuerju, Mats Hummels pa ga je podrl s strani 20 metrov od vrat. Sodnik Marco Fritz je branilcu Bayerna pokazal le rumeni karton. Po tekmi je nemški reprezentant priznal, da je pričakoval rdečega.

Coman poživil igro

V drugem polčasu so bili gostitelji nemočni. V 54. minuti je Thomas Müller na robu kazenskega prostora zaposlil Lewandowskega, ki je z levico dosegel hat-trick. V 58. minuti je Kingsley Coman zamenjal Robbna in le pet minut je potreboval za zadetek. Po podaji Davida Alabe je iz bližine potisnil žogo v mrežo. Četrt ure pred koncem se je Alaba poškodoval po dvoboju z Dannyjem da Costo. Odšepal je z igrišča, Bayern pa je srečanje končal z deseterico, saj je Kovač že opravil tri menjave.

Piko na i je postavil Thiago pet minut pred koncem po odličnem prodoru Comana po desni strani. Gostitelji so komaj dočakali zadnji žvižg sodnika Fritza, prejeli bi lahko še kakšen gol.

"Vseh 90 minut smo odigrali zelo dobro. V prvem polčasu smo zadeli v pravem trenutku in nato je bilo lažje. Seveda ni bilo lahko igrati proti Eintrachtu, ki sem ga vodil še pred tremi meseci," je bil zadovoljen Kovač, ki upa, da ne bo več sprememb v igralskem kadru. Jerome Boateng ni bil v kadru, ima pa ponudbo PSG-ja.

Hütter: Zaušnica ob pravem času

"Popolnoma drugače sem si predstavljal to tekmo. Vse je šlo narobe. Prehitro smo prejeli dva zadetka in vse se je podrlo. Doživeli smo pravi polom na domačem stadionu. Naša ekipa ima veliko novih igralcev in potrebujemo čas. Tako slabi res ne smemo biti več na igrišču. Morda smo prejeli zaušnico ob pravem času, saj je še dva tedna do začetka Bundeslige. Igrali smo proti eni izmed najboljših ekip na svetu. Bayern je igral sijajno, lepo jih je gledati, a le, če nisi trener tekmeca," je poudaril novi trener Eintrachta Adi Hütter.

Z današnjo zmago je Bayern postavil tudi nov rekord v tem tekmovanju, saj je bila do zdaj najvišja zmaga iz leta 1990, ko so Bavarci premagali Kaiserslautern s 4:1. Nova sezone Bundeslige se začenja 24. avgusta, ko bo Bayern na Allianz Areni gostil Hoffenheim.

Nemški superpokal, Frankfurt:

Eintracht Frankfurt - BAYERN 0:5 (0:2)

51.500; Lewandowski 21., 26., 54., Coman 63., Thiago 85.



Eintracht Frankfurt: Rönnow, Abraham, Hasebe, Salcedo, da Costa, Torro, de Guzman (64./Rebić), Willems, Fabian (64./Blum), Gačinović, Haller (76./Jović).

Bayern: Neuer, Kimmich, Süle, Hummels, Alaba, Javi Martinez, Müller (64./Goretzka), Thiago, Robben (58./Coman), Ribery, Lewandowski (72./Wagner).

Sodnik: Marco Fritz

A. G.