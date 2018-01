Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.5 od 4 glasov Ocenite to novico! Franck Ribery je bil jeseni poškodovan. V letošnji sezoni še ni odigral celotnih 90 minut. Foto: Reuters James Rodriguez je mojstrsko izvedel prosti strel v sodnikovem dodatku. Foto: Reuters Sanro Wagner je za Bayern odigral štiri tekme na začetku sezone 2007/08, potem pa ni dobil več priložnosti. Po več kot desetih letih se je znova vrnil v München, kjer je igral v vseh mladinskih selekcijah. Foto: Reuters Dodaj v

Bayern zmagal tudi na težkem gostovanju v Leverkusnu

Leipzig bo gostil Schalke

12. januar 2018 ob 23:14

Leverkusen - MMC RTV SLO

Uvod v spomladanski del Bundeslige je potrdil, da bo ogrorčen predvsem boj za drugo mesto. Bayern je tudi iz Leverkusna odnesel tri točke (1:3).

Farmacevti so sijajno končali jesenski del. Neporaženi so bili kar štiri mesece ali 14 zaporednih tekem. Tokrat so želeli presenetiti serijske prvake iz Münchna, ki na BayAreni do današnjega večera niso zmagali že skoraj pet let.

Jupp Heynckes je po praznikih znova zavihal rokave. Na pripravah v Dohi prejšnji teden je zahteval maksimalno zavzetost. Od njegove vrnitve na klop je Bayern dobil kar 16 izmed 17 tekem v vseh tekmovanjih skupaj.

Sandro Wagner se je po desetih letih vrnil v München, za 13 milijonov evrov je prišel iz Hoffenheima. Heynckes ga presentljivo ni uvrstil v začetno postavo. Robert Lewandowski, najboljši strelec Bundeslige, na 17 tekmah je zabil 15 golov, ima poškodovano koleno in ni bil v kadru. Manjkal je tudi Mats Hummels, ki je postal oče.

Javi Martinez na pravem mestu

Gostitelji se niso odločilno za obrambno taktiko, ampak so odločno krenili v napad. Dominik Kohr je v 17. minuti z glavo za las streljal mimo vrat po podaji iz kota. Že v prvem polčasu je bil vrhunski ritem za prvo tekmo spomladanskega dela.

V 32. minuti je Arjen Robben iz kota podal v kazenski prostror, Arturo Vidal je z glavo podaljšal žogo pred vrata, Sven Bender pa je ni uspel izbiti. Javi Martinez je žogo s treh metrov z levico poslal pod prečko. To je bil prvi zadetek Bavarcev na BayAreni po oktobru 2013. Na zadnjih treh prvenstvenih tekmah na tem stadionu niso zadeli niti enkrat.

Bailey v prečko, Ribery v polno

Tudi začetek drugega polčasa je pripadel gostiteljem. Leon Bailey je z leve strani prodrl v kazenski prosdtor, dvakrat preigral Niklasa Süleja in s 15 metrov zadel prečko. Vratar Sven Ulreich je obstal na črti in ni bil niti blizu žoge. Po uri igre je James Rodriguez lepo zaposlil Francka Riberyja, ki je v svojem značilnem slogu z leve strani prodrl v kazenski prostor, se otresel branilca Jonathana Taha in z desno nogo poslal žogo ob bližnji vratnici v mrežo. To je bil prvi zadetek Francoza v letošnji sezoni v Bundesligi. Z vodstvom kluba se še ni dogovoril za podaljšanje pogodbe, vsak zadetek pa mu bo še izboljšal pogajalsko izhodišče.

Volland poskrbel za napeto končnico

V 70. minuti je z 20 metrov streljal Kevin Volland, žoga je zadela Süleja, spremenila smer in končala v mreži. Gostitelji so nato močno pritisnili. Razigrani Volland in rezervist Lucas Alario sta bila blizu izenačenja.

James potrdil zmago s prostega strela

V zadnji minuti je Sven Bender podrl Jamesa 17 metrov od vrat. Kolumbijec si je naravnal žogo in jo s prostega strela z levico zavrtinčil prek živega zidu pod prečko.

"Taktično smo odigrali zelo pametno. Gostitelji so bili zelo napadalno usmerjeni, mi pa smo delovali zelo dobro v obrambi in to me navdušuje. Na tem stadionu je vedno zelo težko zmagati," je poudaril 72-letni Heynckes, ki si ga vodstvo kluba želio na vsak način zadržati na klopi, a pri teh letih je stres prevelik.

Trener gostiteljev Heiko Herrlich, ki je prejel 12.000 evrov kazni zaradi teatralnega padca na pokalni tekmi proti Borussii iz Mönchengladbacha, po porazu ni bil preveč razočaran: "Nimamo se česa sramovati. Skušali smo z napadalno igro priti do ugonega izida, a preveč poceni smo prejeli prvi gol. Po znižanju na 1:2 sem verjel celo v preobrat, saj smo se v drugem delu močno dvignili. Na koncu se je videlo, da ima Bayern zelo izkušeno moštvo."

18. krog:

BAYER LEVERKUSEN - BAYERN 1:3 (0:1)

Volland 70.; Martinez 32., Ribery 59., James Rodriguez 91.

Bayer Leverkusen: Leno, Tah, S. Bender, Wendell, Bellarabi (59./Henrichs), Kohr (64./Alario), L. Bender, Bailey, Brandt (77./Mehmedi), Havertz, Volland.

Bayern: Ulreich, Rafinha, J. Boateng, Süle, Alaba, Javi Martinez, Robben (65./Coman), James Rodriguez, Vidal, Ribery (78./Wagner), Müller (92./Tolisso).

Sodnik: Daniel Siebert

Lestvica: BAYERN 18 14 2 2 40:12 44 SCHALKE 17 8 6 3 28:21 30 BORUSSIA (D) 17 8 4 5 39:24 28 BAYER LEVERKUSEN 18 7 7 4 35:26 28 LEIPZIG 17 8 4 5 27:25 28 BORUSSIA (M) 17 8 4 5 27:28 28 HOFFENHEIM 17 7 5 5 27:22 26 EINTRACHT 17 7 5 5 20:18 26 AUGSBURG 17 6 6 5 27:23 24 HERTHA 17 6 6 5 26:25 24 HANNOVER 17 6 5 6 24:26 23 WOLFSBURG 17 3 10 4 21:21 19 FREIBURG 17 4 7 6 17:31 19 STUTTGART 17 5 2 10 13:21 17 MAINZ 17 4 5 8 19:28 17 WERDER 17 3 6 8 13:20 15 HAMBURGER SV 17 4 3 10 15:25 15 KÖLN 17 1 3 13 10:32 6

