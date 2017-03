Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Loic Perrin je najprej podal za zadetek Berića, nato pa je postavil končni izid v 94. minuti. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Berić zadel prvič po novembru - Perrin v 94. minuti rešil točko

Monaco ostaja v vodstvu

12. marec 2017 ob 18:06

St. Etienne - MMC RTV SLO

Nogometaši St. Etienna so v 29. krogu francoskega prvenstva remizirali z Metzom (2:2). Robert Berić je izenačil na 1:1 v 53. minuti.

Gostje so začeli sanjsko. V prvi akciji na tekmi se je Ismaila Sarr odločil za strel s 25 metrov, z desno nogo je sijajno zadel žogo in jo ob vratnici poslal v mrežo. Vratrar Stephane Ruffier je obstal na golovi črti.

St. Etienne je izenačil v 53. minuti, ko je Loic Perrin v kazenskem prostoru našel Berića. Slovenski reprezentant je lepo preigraval in si žogo naravnal na desnico in jo z 12 metrov poslal v mrežo. To je bil njegov prvi gol po 3. novembru, ko je zadel proti Gabali v Evropski ligi, vmes je bil dolgo časa poškodovan. Metz je znova povedel v 67. minuti, ko je bil z bližine natančen Simon Falette.

V 94. minuti so gostitelji vse moči usmerili v napad, tudi vratar Ruffier je odšel v kazenski prostor Metza. Jordan Veretout je s prostega strela podal pred vrata, kjer je Perrin z natančnim strelom z glavo postavil končni izid.

St. Etienne je na sedmem mestu in ima še vedno možnosti, da se prebije na mesta, ki vodijo v evropska tekmovanja.

29. krog:

ST. ETIENNE - METZ 2:2 (0:1)

Berić 53., Perrin 95.; Sarr 2., Falette 68.

Berić (St. Etienne) je igral do 86. minute.

Danes ob 17.00:

LYON - TOULOUSE



Ob 21.00:

LORIENT - PARIS SG

Odigrano v petek in soboto:

NICE - CAEN 2:2 (0:1)

Balotelli 71., Donis 77.; Santini 36., Karamoh 50.



MARSEILLE - ANGERS 3:0 (2:0)

Thauvin 9., 77., Cabella 20.

Petrić (Angers) je bil na klopi.



MONACO - BORDEAUX 2:1 (0:0)

Mbappe 68., Moutinho 74.; Rolan 84.



NANCY - LILLE 1:2 (1:0)

Dia 31.; De Preville 63./11-m, Lopes 81.

MONTPELLIER - NANTES 2:3 (1:1)

Mounie 12., Boudebouz 84.; Nakoulma 24., 68., Sala 89.



RENNES - DIJON 1:1 (0:1)

Said 58.; Tavares 42.

GUINGAMP - BASTIA 5:0 (0:0)

Salibur 47., Deaux 56., Briand 70., Blas 78., Mendy 86.

RK: Danic 61./Bastia

Lestvica: MONACO 29 21 5 3 84:26 68 NICE 29 18 9 2 47:23 63 PARIS SG 28 19 5 4 56:19 62 LYON 27 15 2 10 55:32 47 MARSEILLE 29 13 6 10 43:37 45 BORDEAUX 29 11 10 8 37:36 43 ST. ETIENNE 29 10 11 8 33:24 41 GUINGAMP 29 10 8 11 37:36 38 RENNES 29 9 11 9 28:33 38 NANTES 29 10 7 12 27:43 37 TOULOUSE 28 9 9 10 32:29 36 ANGERS 29 10 6 13 28:38 36 MONTPELLIER 29 8 9 12 42:49 33 LILLE 29 9 6 14 29:37 33 CAEN 29 9 5 15 31:48 32 METZ 28 8 8 12 28:53 32 DIJON 29 6 10 13 38:46 28 NANCY 29 7 7 15 19:37 28 BASTIA 29 5 10 14 24:43 25 LORIENT 28 6 4 18 28:57 22

A. G.