Borussia Dortmund sprejela kazen - proti Wolfsburgu zaprta "rumena stena"

Tuchel: Veliko navijačev, ki ima letno vstopnico, bo kaznovanih

13. februar 2017 ob 18:23

Vodstvo dortmundske Borussie je sprejelo sankcije nemške nogometne zveze. Na sobotni prvenstveni tekmi proti Wolfsburgu bo zaprt južni del stadiona Westfalen, ki je med navijači znan kot rumeni zid.

Na tem delu stadiona za vrati se lahko zbere kar 25.000 navijačev črno-rumenih. Borussia je imela danes do 12.00 čas, da sprejme kazen nemške nogometne zveze in poravna kazen 100.000 evrov. Klub je kazen prejel po incidentih 4. februarja, ko je z južnega dela stadiona proti gostujočim navijačem RB Leipziga letelo ogromno predmetov, tudi kamenje in steklenice.

Med navijači Leipziga so bile tudi družine in otroci. Policija je aretirala 28 huliganov, med napadom pa je poškodbe utrpelo 14 ljudi, med njimi štirje policisti.

Dortmundčani so se za izgred opravičili in v izjavi za javnost dejali: "Pretehtali smo argumente in se odločili, da sprejmemo kazen ter drastičen ukrep zaprtja celotnega južnega dela stadiona za tekmo proti Wolfsburgu. Pripravljamo ukrepe in sankcije proti krivcem za incident. Predstavili jih bomo v prihodnjih tednih."

Trener Thomas Tuchel se ne strinja s tako kaznijo. "To je južna tribuna, najslavnejša v Nemčiji in ena izmed najbolj znanih na svetu. To ima simbolični pomen za nogomet. Ni veliko takih templjev nogometa. Veliko navijačev, ki ima letno vstopnico, bo kaznovanih. Isti navijači so dobili priznanje za izjemno vzdušje na lanski tekmi Evropske tekme proti Liverpoolu," je poudaril trener črno-rumenih, ki so v soboto doživeli veliko razočaranje v Darmstadtu.

