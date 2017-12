Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Jerome Boateng je Bavarce popeljal v vodstvo. Foto: Reuters Thomas Müller je odločil potnika v četrtfinale. Foto: Reuters Takole je Andrej Jarmolenko prepolovil zaostanek Borussie na 2:1. Foto: Reuters Dodaj v

Borussia ne bo ubranila pokalnega naslova, v četrtfinale Bayern

Boateng in Müller potopila Dortmundčane na Allianz Areni

20. december 2017 ob 22:40

München - MMC RTV SLO

Nogometaši Bayerna so se uvrstili v četrtfinale nemškega pokala, potem ko so na Allianz Areni z 2:1 v velikem derbiju premagali Borussio iz Dortmunda. Mož odločitve je bil Thomas Müller.

Bavarci so bili preprosto boljši nasprotnik, v prvem polčasu so popolnoma nadigrali nasprotnika iz Porurja, ki je šele v nadaljevanju zaigral nekoliko bolje in prek Andreja Jarmolena tudi znižal zaostanek na 2:1, a za kaj več je varovancem Petra Stögerja zmanjkalo moči.

To je bil za novega trenerja dortmundske Borussie Petra Stögerja prvi poraz, ki pa pomeni, da Porurci letos ne bodo ubranili naslov nemškega pokalnega zmagovalca. V prejšnji sezoni je Borussia v velikem finalu z 2:1 premagal Eintracht iz Frankfurta.

Boateng in Müller za dvojno vodstvo

Bayern je na svojem terenu takoj po prvem sodnikovem žvižgu silovito pritisnil na vrata gostov iz Dortmunda, gostitelji so prek Artura Vidala in Niklasa Süleja dvakrat zadeli prečko, preden je v 12. minuti Jerome Boateng z glavo vendarle okronal premoč svoje ekipe in s petih metrov zadel za 1:0. Po vodilnem zadetku nasprotnika se je Borussia otresla domačega pritiska, a kaj prida od igre možje v črno-rumenem niso imeli. Še naprej so potek tekme mirno nadzirali Bavarci, šele po dobre pol ure igre so si privoščili prvo veliko napako, ko je po predložku z leve strani žogo zgrešil David Alaba, ki pa je nato z golove črte rešil zadetek Andreja Jarmolenka.

Na odmor so Bavarci odšli z dvojno prednostjo, v 40. minuti je iz bližine zadel Thomas Müller. Nemški reprezentančni napadalec je lepo kombiniral z Robertom Lewandowskim, nato pa z mojstrskim lobom ukanil nemočnega vratarja Romana Bürkija.

Jarmolenko Borussii vrnil drobec upanja

Bayern v drugem polčasu ni stopil s plina, že četrti minuti nadaljevanja je Bürki Müllerju preprečil še drugi zadetek na tekmi, potem ko je napadalec z glavo sprožil po Alabovem predložku. Varovanci Juppa Heynckesa so se nato malce preveč sprostili, pobudo na zelenici so pustili gostom, ki so začeli sprva bolj jalovo, nato pa vse resneje pretiti vratarju Svenu Ulreichu. V 70. minuti je ta z zadnjimi močmi ubranil poskus Marcela Schmelzerja, sedem minut pozneje je bil nemočen po poskusu Jarmolenka, ki je iz neposredne bližine z glavo prepolovil zaostanek.

Do konca tekme so si Porurci prizadevali izenačiti izid, večkrat so nevarno pritisnili na domačo obrambo, zadnji vlak za izenačenje je odpeljal v 92. minuti, ko se je žoga po strelu rezervista Alexandra Isaka odbila v kazenskem prostoru in za las odfrčala mimo leve vratarjeve vratnice.

Nemški pokal, osmina finala, sredine tekme:

BAYERN - Borussia (D) 2:1 (2:0)

Bayern: Ulreich, Kimmich, Boateng, Süle, Alaba, Martinez (88./Rudy), Müller, James (75./Tolisso), Vidal, Ribery (61./Coman), Lewandowski.

Borussia Dortmund: Bürki, Bartra (35./Dahoud), Papastopolos, Toprak, Toljan (88./Isak), Weigl, Guerreiro (57./Schürrle), Schmelzer, Kagava, Pulisic, Jarmolenko.

Sodnik: Sascha Stegemann

HEIDENHEIM - EINTRACHT -:-

WERDER - Freiburg 3:2 (2:1)

Belfodil 3., Kainz 20., Bargfrede 69.; Petersen 28./11-m, Ravet 86.



Borussia (M) - BAYER (L) 0:1 (0:0)

Bailey 70.

MAINZ - Stuttgart 3:1 (0:1)

Berggreen 62., Diallo 71., Serdar 93.; Aogo 54./11-m



PADERBORN - Ingolstadt 1:0 (0:0)

Zolinski 56.



SCHALKE - Köln 1:0 (0:0)

Meyer 63.

Maroh (Köln) je poškodovan.



Nürnberg - WOLFSBURG * 0:2 (0:0)

Uduokhai 96., Didavi 118.

Brečka (Nürnberg) ni bilo v postavi.

* - po podaljšku

Mitja Lisjak