Dionatan Teixeira (v sredini), ki je bil med letoma 2014 in 2017 tudi član Stoke Cityja, je umrl med igranjem nogometa na domačem dvorišču. Foto: EPA

Brazilski nogometaš umrl med igro na domačem dvorišču

Teixeira nazadnje igral za moldavskega prvaka Šerifa

6. november 2017 ob 16:43

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

V 25. letu starosti je za posledicami srčnega zastoja med igranjem nogometa umrl brazilski nogometaš Dionatan Teixeira, ki je bil nazadnje član moldavskega prvaka Šerifa.

Nesrečniku je srce zastalo v domači Braziliji, in to kar na domačem dvorišču, ko je igral nogomet. Za seboj je pustil ženo in hčerko.

"Dionatan je bil zelo priljubljen član moštva in težko dojemamo, da nas je zapustil tako mlad," so sporočili iz Šerifa.

Preden je Teixeira januarja letos prišel Moldavijo, je bil na položaju osrednjega branilca tri leta član Stoke Cityja, za katerega pa je odigral zelo malo tekem. Igral je tudi za številne slovaške klube, saj je imel slovaško državljanstvo in bil tudi član slovaške reprezentance do 21 let.

Tomaž Okorn