Bruselj ostal brez Eura 2020, uvodna tekma v Rimu

Na Wembleyju kar sedem tekem

7. december 2017 ob 18:51

London

Predsednik Uefe Aleksander Čeferin je po zasedanju izvršnega odbora Uefe v Nyonu sporočil, da bo uvodna tekma evropskega prvenstva 2020 odigrana v Rimu.

Prvič v zgodovini evropskih nogometnih prvenstev bo sklepni turnir v kar 11 državah. Tekme skupine A bodo v Rimu in Bakuju, skupine B v Amsterdamu in Bukarešti, skupine C v Sankt Peterburgu in Köbenhavnu, skupine D v Londonu in Glasgowu, skupine E v Bilbau in Dublinu, skupine F pa v Münchnu in Budimpešti. Wembley bo gostil največ tekem, skupno kar sedem, saj so štiri tja preselili iz Bruslja, kjer imajo težave z gradnjo novega stadiona. V Londonu bosta tudi obe polfinalni tekmi in finale 12. julija 2020.

Prihodnji mesec žreb Lige narodov v Lozani

V kvalifikacijah bo nastopilo 55 reprezentanc, 24 se jih bo uvrstilo na Euro. Začetek kvalifikacij bo že Liga narodov, ki se začenja septembra 2018. Žreb bo 24. januarja v Lozani. Slovenska izbrana vrsta, ki jo vodi Tomaž Kavčič, bo žreb pričakala v prvem bobnu divizije C skupaj z Madžarsko, Romunijo in Škotsko.

Mogoči tekmeci Slovenije iz drugega bobna so Srbija, Grčija, Albanija in Norveška, iz tretjega Črna gora, Izrael, Bolgarija in Finska, iz četrtega pa Ciper, Estonija in Litva. V eni skupini bodo nastopile tri, v treh skupinah pa štiri izbrane vrste. Zmagovalci vseh štirih skupin bodo napredovali v divizijo B, zadnjeuvrščene pa bodo nazadovale v divizijo D.

V prvem bobnu elitne divizije A Lige narodov so Nemčija, Portugalska, Belgija in Španija, v drugem bobnu Francija, Anglija, Švica in Italija, v tretjem pa Poljska, Islandija, Hrvaška in Nizozemska.

V prvem bobnu divizije B so Avstrija, Wales, Rusija in Slovaška, v drugem bobnu Švedska, Ukrajina, Irska in BiH, v tretjem pa Severna Irska, Danska, Češka in Turčija.

V prvem bobnu divizije D so Azerbajdžan, Makedonija, Belorusija in Gruzija, v drugem Armenija, Latvija, Ferski otoki in Luksemburg, v tretjem Kazahstan, Moldavija, Liechtenstein in Malta, v četrtem pa Andora, Kosovo, San Marino in Gibraltar.

