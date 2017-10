Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.5 od 2 glasov Ocenite to novico! Po zaslugi mojstrovine Edinsona Cavanija PSG ostaja neporažen. Foto: EPA Dodaj v

Cavani na le classiqueu v 93. minuti PSG-ju zagotovil točko

Neymar predčasno v garderobo

23. oktober 2017 ob 11:13

Marseille - MMC RTV SLO

V derbiju francoskega prvenstva sta se Marseille in PSG razšla brez zmagovalca (2:2). Edinson Cavani je v 93. minuti poskrbel, da Parižani tudi po desetih krogih ostajajo neporaženi.

Bila je 16. minuta, ko so gostitelji na Velodromu povedli. Luiz Gustavo je z velike razdalje zavrtinčil žogo in presenetil Alphonsa Areolo. PSG-ju je v 33. minuti uspelo izenačiti. Adrien Rabiot je s povsem leve strani kazenskega prostora podal, pritekel je Neymar in z diagonalnim strelom z levico premagal Steva Mandando. 12 minut pred koncem je Marseille povedel. Na desni strani je Clinton N'Jie dobil dvoboj z Rabiotom in si izboril žogo, poslal predložek pred vrata, kjer jo je za hrbet Areole spravil Florian Thauvin.

Devet minut pozneje je po prekršku Lucasa Ocamposa Neymar burno odreagiral. Argentinec je po manjšem kontaktu teatralno padel, Brazilec pa je moral zaradi drugega rumenega kartona predčasno v garderobo. Vseeno so gostje na le classiqueu prišli do točke. V tretji minuti sodnikovega dodatka jo je z mojstrsko izvedenim prostim strelom zagotovil Cavani, ki je zavrtinčil žogo čez živi zid in jo s pomočjo prečke spravil v mrežo.

10. krog:

ST. ETIENNE - MONTPELLIER 0:1 (0:1)

Mbenza 21.

MONACO - CAEN 2:0 (1:0)

Balde Keita 21., Falcao 59./11-m

Repas (Caen) je igral vso tekmo.

AMIENS - BORDEAUX 1:0 (0:0)

N'Gosso 65.

ANGERS - TOULOUSE 0:1 (0:1)

Diop 38.

METZ - DIJON 1:2 (1:1)

Roux 45.; Varrault 10., Sliti 49.

RK: Diagne 70./Metz

NANTES - GUINGAMP 2:1 (1:0)

Awaziem 9., Toure 86.; Camara 70.

Krhin (Nantes) je igral vso tekmo.

RENNES - LILLE 1:0 (1:0)

Bourigeaud 6.

RK: Mendyl 85./Lille

NICE - STRASBOURG 1:2 (0:1)

Lees Melou 54.; De Costa 23., 49.

RK: Seka 53./Strasbourg



TROYES - LYON 0:5 (0:1)

Traore 21., Depay 49., 66., 70./11-m, Diaz 90.

RK: Herelle 69./Troyes



MARSEILLE - PARIS SG 2:2 (1:1)

Gustavo 16., Thauvin 78.; Neymar 33., Cavani 93.

RK: Neymar 87./PSG

Lestvica PARIS SG 10 8 2 0 31:8 26 MONACO 10 7 1 2 26:12 22 NANTES 10 6 2 2 9:7 20 LYON 10 5 4 1 25:15 19 MARSEILLE 10 5 3 2 20:17 18 ST. ETIENNE 10 5 2 3 13:10 17 BORDEAUX 10 4 4 2 16:15 16 MONTPELLIER 10 4 3 3 8:6 15 CAEN 10 5 0 5 7:8 15 TOULOUSE 10 4 2 4 11:15 14 GUINGAMP 10 4 1 5 12:14 13 ANGERS 10 2 6 2 14:12 12 TROYES 10 3 3 4 9:14 12 NICE 10 3 1 6 13:16 10 RENNES 10 2 3 5 12:15 9 AMIENS 9 3 0 6 5:11 9 DIJON 10 2 3 5 13:20 9 STRASBOURG 10 2 3 5 11:18 9 LILLE 9 1 3 5 6:14 6 METZ 10 1 0 9 5:19 3

T. J.