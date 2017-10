Če ne bodo zagotovili 4 milijonov, bo moral Maribor igrati v Stožicah

Z rekonstrukcijo bi lahko začeli v prvi polovici prihodnjega leta

10. oktober 2017 ob 19:57

Svetniki občine Maribor bodo v četrtek odločali o prenovi stadiona Ljudski vrt, župan Andrej Fištravec naj bi mestnemu svetu predlagal rekonstrukcijo zahodne tribune v višini štiri milijone evrov, kot si želijo pri NK Maribor.

"Pri NK Maribor upamo, da bodo enakega mnenja tudi svetniki in bo rebalans proračuna potrjen, tako da bi lahko prišlo do izvedbe projekta v celoti in bi tudi vse prihodnje evropske tekme odigrali v Mariboru, na dokončanem stadionu, kar si mesto, navijači, vsi, ki so del vijol'čne zgodbe neprecenljivega pomena, zaslužijo," je povedal direktor mariborskega nogometnega kluba Bojan Ban.



Kot so zapisali v klubskem sporočilu za javnost, so najprej dobili informacijo, da bosta predlagana dva milijona za prvo fazo obnove in da bo projekt izveden delno. Zato so pozvali k spremembi takšnega predloga, saj stadion kljub tej investiciji ne bi omogočal igranja evropskih tekem, nogometna šola, v kateri imajo 200 otrok, pa v zdajšnji obliki ne bi več mogla funkcionirati.

Ban: Fazna gradnja ne pomeni rešitve

"Zaprosili smo za sestanek pri županu, da bi lahko predstavili naše stališče o tej pereči, izjemno pomembni temi. Župan se je strinjal z našim predlogom, da bi bilo projekt rekonstrukcije zahodne tribune, ki vključuje tudi prostore pod severnim in južnim delom tribune, bolje izvesti v celoti. Zato je povedal, da bo mestnemu svetu predlagal rekonstrukcijo v višini štiri milijone evrov s sklepom, da se plačilo izvede v dveh letih. Tako bi po potrditvi spremembe proračuna za leto 2018 lahko začeli z rekonstrukcijo v prvi polovici prihodnjega leta," je pojasnil Ban.



"Predlog o dvemilijonski naložbi namreč ne omogoča uresničitve namena, fazna gradnja pa v tem primeru ne pomeni rešitve. Ne zanimajo nas nobene politične zadeve, takšne ali drugačne opcije. Naše edino in izključno vodilo je nogomet. In skrb za NK Maribor. Za večje udobje vseh gledalcev v Ljudskem vrtu, za boljše nogometne pogoje bodočim generacijam. To ni projekt za nas, ampak za prihodnost in pričakujemo, da bodo vsi mestni svetniki v četrtek podprli projekt in potrdili proračun z glasovanjem za naložbo v celotni vrednosti. S tem se celoten projekt ne bi delil na faze v sami izvedbi, ampak bi se ohranil in potrdil kot celota," je dodal Ban.

Po prvem predlogu bi prenova stala 9 milijonov

Pri NK Maribor še poudarjajo, da se zaradi novih odlokov Evropske nogometne zveze (Uefa) Ljudskemu vrtu izteka rok trajanja za organizacijo tekem najvišje ravni. "Po vseh letih klubskih posegov in obnovitvenih del - z veliko mero entuziazma, improvizacijami, dodatnim trudom in lastnimi vložki - so predstavniki Uefe tekme pogojno še dovoljevali, a za v prihodnje že preti prepoved nadaljnjega igranja evropskih tekem v Mariboru. Ob obstoječem stanju Ljudskega vrta bi se morali preseliti na edini stadion, ki v Sloveniji to omogoča. V Stožice, kar je za NK Maribor nesprejemljivo, za mesto pa nedopustno," so poudarili pri 14-kratnih slovenskih prvakih.

Kot so še pojasnili, je projekt, ki bi izpolnjeval vse zahtevane kriterije, v celoti izdelan že nekaj časa. Ko je nastal prvi predlog, je projekt stal devet milijonov evrov, a ni ustrezal vsem kriterijem Uefe. NK Maribor je nato predstavil svoje zamisli in pripravil projekt, ki je znižal predvidene stroške na štiri milijone evrov.

