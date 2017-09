Čeferin naklonjen uvedbi "salary capa"

Paris SG očitno kršil pravila finančnega fair playa

7. september 2017 ob 20:54

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Predsednik Uefe Aleksander Čeferin je v pogovoru za ARD v zvezi z astronomskimi odškodninami ob prestopih nogometašev dejal, da razmišlja o prenovi finančnih pravil, ki zadevajo tako imenovani finančni fair play in ni izključil možnosti omejitve višine izplačil tudi v nogometu.

Čeferin podpira predlog o spremembi datuma oziroma skrajšanju trajanja poletnega prestopnega roka. V zvezi s prestopi nogometašev pa je omenil tudi možnost uvedbe tako imenovanega "salary capa", omejitve višine izplačil športnikom oziroma omejitve trošenja tudi v nogometu. Takšno omejevanje poznajo predvsem v severnoameriških poklicnih ligah, kot so NHL, NBA in NFL.

49-letni odvetnik, ki je pred prevzemom funkcije predsednika najbogatejše nogometne federacije vodil slovensko nogometno zvezo, se že od začetka svojega mandata zavzema za zmanjševanje razlik med najbogatejšimi klubi in tistimi, ki si ne morejo privoščiti izplačil astronomskih odškodnin. Seveda se Čeferin zaveda, da takšnih neskladij med "bogatimi" in "revnimi" ni mogoče v celoti odpraviti, zato pa je možno s pravili in finančnimi ukrepi omejiti ekscese, prekoračenje v trošenju čez vse meje dopustnega.

Trenutek preloma se je zgodil med letošnjim poletnim prestopnim rokom ob prestopu Neymarja iz Barcelone v vrste Paris SG-ja za 222 milijonov evrov. Pri Evropski nogometni zvezi so sprožili preiskavo najdražjega prestopa v zgodovini nogometa, saj se je pojavil sum, da bi pri prestopih v francoski klub lahko prišlo do kršitev finančnega fair playa.

PSG je 3. avgusta sklenil pogodbo z napadalcem Neymarjem, 31. avgusta pa še z najstniškim zvezdnikom Francozom Kylianom Mbappejem, ki je v francosko prestolnico prišel kot posojen igralec Monaca do 30. junija 2018. V skladu s tem poslom ima francoski velikan možnost, da ga odkupi v prihodnjem letu za znesek 180 milijonov evrov. Ko bo PSG izkoristil odkupno pravico, bo igralec podpisal pogodbo do 30. junija 2022. V medijih so se nemudoma sprožila ugibanja, da se je pariški klub, ki ga poganja katarski denar, z Monacom dogovoril za posojo, da bi se izognil kršenju finančnega fair playa.

"S finančnim fair playem smo začeli vzpostavljati stabilnost v nogometu. Bili smo uspešni. Vendar pa se časi spreminjajo, kar pomeni, da se moramo temu tudi mi prilagajati ter začeti s prenovo pravil in vpeljavo mehanizmov za vzpostavitev ravnovesja na področju konkurence v športu," je dejal Čeferin. Uefa se je za finančno pošteno igro odločila, da bi klube prisilila v spoštovanje pravil gospodarnosti, kar pomeni, da ni možno trošiti več, kot lahko klubi zaslužijo s trženjem in prodajo oziroma pridobijo sredstev.

Čeferin je za nemški ARD poudaril svojo zavezo, da se Uefa ne boji sankcionirati največjih klubov, če bo to nujno. Uefa ima že sedaj nekaj vzvodov za učinkovito ukrepanje in kaznovanje. Lahko omeji število registriranih igralcev v klubu, lahko omeji zadolževanje in lahko se odloči za skrajšanje poletnega prestopnega roka, ki bi se lahko končal že konec julija in ne konec avgusta.

"Nogomet je pravzaprav fantastičen izdelek. Visoke odškodnine ne pridejo kar tako od nikoder. Vendar pa moramo ohraniti konkurenčnost. Ne želimo, da bi vrzel med klubi postala tako velika, da bi si lahko na koncu le nekaj klubov privoščilo resno igrati nogomet."

Tomaž Okorn