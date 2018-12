Aleksander Čeferin je od leta 2016 predsednik Uefe, organizacije, ki ima letno 5,7 milijarde evrov prihodkov. Foto: EPA Dodaj v

Čeferin o Solveigu: Bedak, ki se ne zna obnašati

Predsednika Uefe bodo po pogovori lahko spraševali tudi študentje

6. december 2018 ob 16:05

Ljubljana - MMC RTV SLO

"NZS bo s Kekom dobil mir, tako kot ga je s Katancem. Vsaj za eno leto, potem bo pa vse odvisno od rezultatov. Pavšalne ocene, da smo zanič, s tem se ne strinjam," pravi Aleksander Čeferin.

Predsednik Evropske nogometne zveze je bil gost pogovornega večera na ljubljanski Fakulteti za družbene vede. Z NZS-jevim izborom novega selektorja Slovenije je zadovoljen, prepričan je tudi, da bo imel Matjaž Kek na voljo dobro zasedbo: "Imamo dovolj solidno ekipo, manjka le malo več pripadnosti igralcev. Pogrešam ponos, da lahko igraš za svojo reprezentanco. Ali je treba Luki Modriču in Mariu Mandžukiću igrati za Hrvaško? Ni treba, ampak sta ponosna, da igrata za reprezentanco."

Pred dnevi je Uefa sklenila, da bo videotehnologijo Var uporabila že v letošnji sezoni Lige prvakov, in sicer od osmine finala. "Var ni tako drag, kot se zdi. Potrebna je le dobra tv-produkcija in posebna soba. V Nemčiji je vse vodeno iz centra v Kölnu, v Italiji so kombiji, ki se vozijo na tekme. Tudi v Sloveniji lahko v nekaj letih pričakujemo Var."

O tem, da bi na področju nekdanje Jugoslavije uvedli podobno tekmovanje, kot je v košarki Liga Aba, Čeferin ne razmišlja, eden od pomembnih razlogov je varnost, pa tudi sicer meni, da bi to slabo vplivalo na nogomet. "Liga Aba je skoraj uničila slovensko klubsko košarko. Zamislite si, da naredimo takšno ligo, v kateri bi igrali Maribor, Olimpija in Domžale. Zanimanje za državno prvenstvo bi takoj padlo, prav tako za nogomet, mladi se ne bi mogli razvijati ... Več je negativnih kot pozitivnih učinkov."

Čeferin je v pogovoru obsodil seksizem in nacionalizem. Na vprašanje, kako komentira incident na ponedeljkovi podelitvi zlate žoge (voditelj, didžej Martin Solveig, je norveško nogometašico Ado Hegerberg vprašal, ali zna twerkati), je odvrnil: "Ta človek je bedak, ki se ne zna obnašati in nikoli več ne bo vodil takšne prireditve." O hrvaškem patriotizmu in simpatijah reprezentantov do spornega pevca Marka Perkovića Thompsona pa: "Ta njihov patriotitem jih sicer pripelje do uspehov, vendar potem pomešajo patriotizem z nacionalizmom, kar je velika napaka."

Posnetek pogovora si lahko ogledate v spodnjem oknu.

