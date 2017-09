Čeferin: Veliki klubi so pristopili k meni in rekli, nekaj je potrebno narediti

Na vrsti so naporni pogovori z ligami, klubi, igralci in politiki

29. september 2017 ob 20:20

Ljubljana - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

Predsednik Uefe Aleksander Čeferin je ob žrebu skupin evropskega prvenstva v dvoranskem nogometu spregovoril tudi o najbolj žgoči temi evropskega nogometa ta hip: vse večji finančni neenakosti med klubi.

Čeferin je po dobrem letu vodenja Uefe pred verjetno največjim izzivom, kako ustaviti nakupovalno mrzlico, ki je vrhunec dosegla z 222-milijoskim prestopom Neymarja iz Barcelone v PSG. "Bogati vse bolj odstopajo od manj bogatih in to škoduje nogometu kot celoti. Imamo kar zahtevno nalogo pred seboj," pravi Čeferin. Problem astronomskih zneskov je postal tako pereč, da so se nanj obrnili tudi tisti, ki so vse skupaj zakuhali. "Načelno so veliki klubi pristopili do mene in rekli, nekaj je treba narediti, kar je pravzaprav izjemno presenečenje," pojasnjuje Čeferin.

Čeferin upa, da bodo tudi politiki kaj naredili

Del rešitve je omejevanje proračuna po vzoru Lige NBA, a predlog je do zdaj naletel na gluha ušesa politikov. "Dejstvo je, da smo že poskušali nekaj delati na omejitvi proračuna klubov in še na nekaterih drugih finančnih ukrepih. Moji predhodniki so to začeli delati in evropska komisija je bila v glavenm skeptična do tega. Rekli so, to je prosti trg. Ne morete narediti nič in tako naprej." A v Bruslju so zdaj obrnili ploščo. "Nato so se politiki v zadnjem času začeli oglašati in dejali, da je to nefer v evropskem prostoru, kar se zdaj dogaja. In upam, da ko bomo zdaj šli tja, da bodo tudi kaj naredili. Ne da bodo populistično razlagali, kako je grozno slabo, da so eni zelo bogati, drugi pa manj," je kritičen Čeferin.

Na vrsti pogovori z vsemi deležniki

Čeferin veliko stavi na pogovore z nacionalnimi zvezami. "Če omejimo število igralcev v evropskih tekmovanjih, kar že imamo. Če omejimo proračune, hkrati pa lahko v Premier ligi ali La Ligi zapraviš, kolikor hočeš, nismo s tem naredili nič. Tako da mi bomo vse pozvali na pogovor. Lige, klube, igralce in politike, pa bomo videli, kaj bomo lahko naredili," napoveduje Čeferin. Stanje je tako kompleksno, da bo za rešitev najverjetneje potreben več kot le mandat.

Stane Kos, TV Slovenija