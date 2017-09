Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.4 od 5 glasov Ocenite to novico! Arsene Wenger je moral na vprašanja o morebitnem odhodu Alexisa Sancheza odgovarjati vse do 31. avgusta. Od naslednje sezone naprej bodo kadri ekipi znani pred začetkom sezone. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

V Premier ligi konec prestopnega roka pred začetkom sezone

Idejo uradno podrl tudi predsednik Uefe Čeferin

7. september 2017 ob 19:04

V Premier ligi so skrajšali prestopni rok, ki se bo tako od sezone 2017/18 naprej končal namesto 31. avgusta po novem 9. avgusta, sezona 2018/19 pa se bo začela 12. avgusta.

Predlog vodstva klubov je bil, da bi se prestopni rok na Otoku končal preden klubi začnejo s tekmovanjem, idejo pa je v sredo uradno podprl tudi predsednik Evropske nogometne zveze Aleksander Čeferin. Letos se je prestopni rok kot po navadi končal 31. avgusta, ko so klubi že odigrali tri prvenstvene kroge.

Odgovorni v klubih so o spremembi datuma prestopnega roka glasovali danes in predlog podprli. Vsako sezono bo prestopni rok končan v četrtek ob 17.00 po britanskem času na tisti teden, ko se bo nato v soboto začela nova sezona angleškega prvnstva. Zadeva bo lahko zanimiva tudi za druge lige, zdaj ko se je za ta korak odločila najbogatejša liga na svetu, v kateri so klubi samo letos poleti za okrepitve porabili več kot 1,5 milijarde evrov.

S spremembo bo Premier liga izšla iz okvira Mednarodne nogometne zveze, ki je določila prestopne roke. Ob tem bo še vedno možno prodati igralce v klube drugih lig, ki imajo daljše prestopne roke.

O skrajšanem prestopnem roku se pogovarjajo tudi v drugih ligah, zelo resno tudi v Bundesligi.

