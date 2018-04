Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.3 od 10 glasov Ocenite to novico! Aleksander Čeferin je glede VAR-a za zdaj še zadržan. Foto: EPA Dodaj v

Čeferinu se ne mudi z uvedbo videonadzora

Uefa še išče ustrezne rešitve v tej smeri

18. april 2018 ob 13:44

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Predsednik Uefe Aleksander Čeferin je v pogovoru za italijanski športni časopis La Gazzetta dello Sport dejal, da bi videonadzorni sistem VAR v Ligi prvakov lahko uvedli šele v sezoni 2019/20.

VAR bi bil lahko po Čeferinovih besedah uporabljali tudi na evropskem prvenstvu leta 2020.

Čeferin je dejal, da je potreben tehten premislek pri uvajanju nove tehnologije, ki jo v tej sezoni testirajo v nemški bundesligi, italijanski serie A in portugalski primeiri, v elitni španski ligi pa naj bi ga uvedli v naslednji sezoni.

Mednarodna nogometna zveza jo je uporabila tudi na nedavnem svetovnem klubskem prvenstvu in spet poskrbela za razprave med privrženci nogometa. Na eni strani so tisti, ki trdijo, da so tekme zdaj bolj poštene, saj lahko sodniki spremenijo napačno odločitev ali preverjajo prepovedane položaje, ki so morda ušli stranskim sodnikom. Po drugi strani pa naj bi nogomet izgubljal privlačnost, pogoste prekinitve zaradi ogledov posnetkov pa naj bi po mnenju nasprotnikov videa uničevale žar nogometne igre.

"V ligi prvakov bi videonadzorni sistem VAR lahko uvedli v sezoni 2019/20. Na tekmah v Nemčiji in Italiji ter na tekmah angleškega pokal FA je bilo v tej sezoni že nekaj zelo 'zabavnih' dogodkov na račun tega novega nadzornega sistema. V interesu Uefe je, da poiščemo ustrezne rešitve v tej smeri," je dejal Čeferin.

R. K.